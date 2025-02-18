Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії через переговори РФ та США

Президент Украины Владимир Зеленский, фото: Getty Imagеs

Президент України Володимир Зеленський оголосив про перенесення свого візиту до Саудівської Аравії через переговори між Росією та Сполученими Штатами в Ер-Ріяді.

Про це він заявив під час пресконференції після зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом.

«Нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, як і для багатьох. Ми отримали цю інформацію з медіа», — каже президент.

За його словами, єдине, чим варто перейматися, це те, аби партнерам України не нав'язали непотрібні думки.

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«Я не знаю, хто там буде залишатися (у Саудівській Аравії — ред.), хто буде їхати, мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. Я не хочу співпадінь і тому я не поїду в Саудівську Аравію», — зазначив президент.

Володимир Зеленський додав, що має добрі відносини зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Лідери провели телефонну розмову, під час якої домовились перенести зустріч на 10 березня.

«Ми щойно зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А Сполучені Штати — ми їх очікуємо в Києві», — підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що планує офіційний візит до Саудівська Аравія щодо питання обміну полонених.

Також Володимир Зеленський прокоментував переговори між представниками США та Росії в Ер-Ріяді, які відбулися без участі України. Він наголосив, що Київ не погодиться на жодні російські ультиматуми.