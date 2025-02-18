Зеленський про переговори США та РФ: «Йти на ультиматуми Росії не збираюся»

Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори між представниками США та Росії в Ер-Ріяді, які відбулися без участі України. Він наголосив, що Київ не погодиться на жодні російські ультиматуми.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з українською громадою в Анкарі, пише «Інтерфакс-Україна».

«Я, як президент України, нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався. І не збираюся», — наголосив він.

Президент нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Москва висувала вимоги до України, зокрема, скорочення ЗСУ, визнання окупованих територій частиною Росії та встановлення прокремлівського режиму у Києві.

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«І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну, знов про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде», — заявив президент.

Він також підкреслив, що жодних домовленостей із Росією не було — ні під час окупації Київщини, ні на переговорах у Білорусі чи Туреччині.

«Жодних домовленостей ні під час окупації Київщини русскими, жодних домовленостей під час зустрічі в Білорусі, жодних домовленостей під час зустрічі в Туреччині у нас з русскими не було», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в Ер-Ріяді завершились російсько-американські переговори. ЗМІ повідомляють, що сторони домовилися про мирний план для України з трьох етапів.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.