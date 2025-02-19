«Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз — не вийде», — Зеленський заявив, що в нього високий рейтинг

Володимир Зеленський заявив, що його рейтинг не дає підстав для змін на посаді. Фото: Офіс президент України

Президент Володимир Зеленський заявив, що його рейтинг підтримки серед українців залишається на високому рівні, тому наразі не бачить підстав для будь-яких змін на своїй посаді.

Про це заявив він заявив 29 лютого, на пресконференції на тлі перемовин делегацій США та Росії.

Як відомо, 18 лютого, на брифінгу за підсумками переговорів делегацій США і Росії у Саудівській Аравії Дональд Трамп заявив, що рівень підтримки Володимира Зеленського нібито впав до рекордно низького рівня — 4%.

Після заяв президента США Дональда Трампа Київський міжнародний інститут соціології опублікував нове дослідження щодо довіри до президента України.

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Зеленський підкреслив, що за результатами опитування КМІС, його рівень довіри складає 57%, а інші соціологічні дослідження навіть демонструють вищі цифри.

— Я ніколи не коментую рейтинги, бо коментувати рейтинги щодо себе або що до інших лідерів — це означає, що іде якесь політичне змагання, ідуть вибори. У нас такого немає. Сьогодні зранку вийшов КМІС, я в принципі, я знаю, орієнтуюсь, але я не коментую це офіційно. Але раз прийшов такий час — ми візьмемо ініціативу в свої руки. Передусім, сьогодні довіра до мене 57% по КМІСу. Я чув 57+ у різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав, – прокоментував Володимир Зеленський.

Президент також відреагував на інформацію про низьку підтримку, зазначивши, що такі дані — це частина російської дезінформаційної кампанії. Він додав, що є докази, що ці дані активно обговорюються між США та Росією.

— Раз вже ми говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми знаємо, що вона іде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою та Росією. На жаль, президент Трамп, з великою повагою до нього відношусь як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, на жаль, він живе у дезінформаційному просторі.

Він додав, що у соцопитуваннях номер один питання для українців – як захиститися від обстрілів.

— І питання навіть не яка у мене підтримка, а питання в тому, що важливо: ті рейтинги, на які ми звертаємо увагу? Номер один сьогодні питання: Як захиститись від обстрілів? Я думаю, що це найважливіше, я знаю, по всіх соцопитуваннях. Це номер один питання для українців. І з європейськими лідерами це також питання номер 1, – додав президент.

Раніше повідомлялось, що США та Росія розробили мирний план для України. Він включає проведення нових виборів як ключовий етап врегулювання конфлікту.

Вибори під час війни

Як відомо, президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Також він розповів, що поки не знає, чи балотуватиметься на наступних виборах. За його словами, все залежатиме від розвитку ситуації в країні та завершення війни.

Проте спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив, що Україна має бути готова провести вибори, оскільки це є «ознакою здорової демократії».

Також мер Києва Віталій Кличко припустив, що бойові дії можуть завершитися за два-три місяці, проте політичні процеси в країні вже запущені. Він каже, що «всі вже кудись біжать, всі говорять про якісь там вибори, а в цей час гинуть наші герої».

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що вибори під час війни не потрібні, проте, у випадку їхнього проведення не виключає, що буде балотуватися.

До цього начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив думку, що вибори можуть відбутись у випадку перемир'я та завершення воєнного стану в Україні уже цього року. При цьому, він з насторогою ставиться до можливого встановлення в Україні військової влади.

Володимир Зеленський заявив, що українці зараз не хочуть проведення виборів, оскільки це може призвести до окупації території.