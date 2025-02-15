Зеленський: Українці повністю не хочуть виборів

Президент України Володимир Зеленський виступає під час Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) у Мюнхені. Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці зараз не хочуть проведення виборів, оскільки це може призвести до окупації території.

Про це він сказав 15 лютого, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він підкреслив, що вибори можуть призвести до нестабільності, що поставить під загрозу єдність країни та її мобілізацію для боротьби з агресором.

— Я зосереджуюся на тому, щоб вижити, щоб країна вижила. І я роблю дійсно все, що я можу. Половина мого президентського терміну пройшла під час пандемії, інша — у війні з Путіним. Або ж у боротьбі за майбутнє без нього. Це найважливіше. Я готовий говорити про вибори, якщо хочете. Українці не хочуть цього. Повністю не хочуть цього, тому що вони бояться. Бо інакше ми втратимо воєнний час, солдати повернуться додому, і Путін захопить всю нашу територію, – сказав він.

Він також зазначив, що зараз в країні потрібна єдність, а якщо когось не влаштовує такий підхід, вони можуть змінити громадянство.

— Це станеться, тому що зараз ми мобілізовані, зараз ми один організм, ми одна країна. Саме тому дуже важливо зберегти її. Нам потрібна єдність всередині країни. Отож, йдеться не про мене, йдеться про майбутнє нашої країни. Йдеться про сьогоднішній день. Тобто питання насправді в тому, як вижити, як врятувати Україну, нашу незалежність, наш народ, наші домівки. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство, якщо хочуть, – наголосив Володимир Зеленський.

Вибори під час війни

Як відомо, президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Також він розповів, що поки не знає, чи балотуватиметься на наступних виборах. За його словами, все залежатиме від розвитку ситуації в країні та завершення війни.

Проте спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив, що Україна має бути готова провести вибори, оскільки це є «ознакою здорової демократії».

Також мер Києва Віталій Кличко припустив, що бойові дії можуть завершитися за два-три місяці, проте політичні процеси в країні вже запущені. Він каже, що «всі вже кудись біжать, всі говорять про якісь там вибори, а в цей час гинуть наші герої».

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що вибори під час війни не потрібні, проте, у випадку їхнього проведення не виключає, що буде балотуватися.

До цього начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив думку, що вибори можуть відбутись у випадку перемир'я та завершення воєнного стану в Україні уже цього року.

При цьому, він з насторогою ставиться до можливого встановлення в Україні військової влади.