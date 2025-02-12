«Я насправді не знаю», — Зеленський про своє балотування на наступних виборах
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- Світлана Іванченко
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14:21, 12 лютого, 2025
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Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не знає, чи балотуватиметься на наступних виборах. За його словами, все залежатиме від розвитку ситуації в країні та завершення війни.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Guardian.
«Я не знаю. Я насправді не знаю. Не знаю, як завершиться ця війна. Це таке риторичне запитання для мене», — сказав він.
Президент зазначив, що питання виборів є складним, адже багато населених пунктів окуповані, а вісім мільйонів українців перебувають за кордоном.
«Ми повинні чути людей. Обирають українці, тому інші країни не можуть вказувати коли бути виборам, — наголосив глава держави», — сказав Володимир Зеленський.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку завершення або призупинення воєнного стану на час проведення виборів у країні виникне загроза втратити армію у чинному вигляді.
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