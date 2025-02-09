Для завершення війни у 2025 році є всі можливості, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на конференції з відновлення України у Берліні. Фото «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський вважає, що зараз є всі можливості для завершення війни у 2025 році й президент США Дональд Трамп також цього хоче.

Про це він сказав в інтерв’ю для британського мовника ITV News.

— Ми цього дуже хочемо. І кожного року, якщо чесно, ми дуже хотіли, щоб вистачило сил у західних партнерів змусити путіна завершити війну. Я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості. На мій погляд, Трамп цього хоче — швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні — ми не знаємо, як вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але в союзі з європейцями треба діяти рішуче, — сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, він вказав на неповне запровадження санкцій проти росії, що давало їй можливості адаптуватися до введених обмежень.

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Президент зазначив, що був би готовий до будь-якого формату переговорів про мир, якщо матиме «розуміння, що Америка та Європа нас не кинуть, будуть підтримувати й дадуть гарантії безпеки».

Володимир Зеленський заявив, що не хотів би заморожування лінії фронту на нинішніх позиціях. Окрім того, наголосив, що варто розуміти, які саме гарантії безпеки нададуть Україні.

Він додав, що українці дивляться на будь-який запропонований план не з погляду користі для будь-якого континенту, а через призму того, чи збігається він з «можливістю вижити для українців», чи «живий» цей план, чи можливий лише на папері.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що в американського лідера Дональда Трампа на цей момент відсутній «офіційний план» припинення війни між Україною та РФ.

Водночас Сполучені Штати Америки вже ведуть переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін зазначив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни і назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Президент США Дональд Трамп готовий значно посилити санкції проти Росії, навіть подвоївши їх, щоб змусити Москву припинити війну проти України.