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«Росія обов’язково використає це для наступу», — Зеленський про можливість виборів

Президент України Володимир Зеленський, фото: Офіс президентаПрезидент України Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку завершення або призупинення воєнного стану на час проведення виборів у країні виникне загроза втратити армію у чинному вигляді.

Про це він сказав в інтерв’ю для британського мовника ITV News.

— Під час війни всі розуміють, що відбудеться, що таке вибори. Я їх не боюся абсолютно. Просто, що буде? Ми повинні закінчити або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан — ми втратимо армію. Росіяни будуть щасливі. Питання боєздатності, духу ти втрачаєш. І законодавчо ти не можеш тримати таку армію. Це факт, люди матимуть всі права повернутися додому. І морально — навіть ті, хто не повертатимуться, — все одно, все, це пауза. Росія це обов’язково буде використовувати для наступальних дій, — сказав Володимир Зеленський.

Окрім того, він заявив, що технічно важко буде організувати голосування для військових на передовій, мільйонів українців за кордоном та в окупації. А без них проводити вибори буде нечесно і росія, на думку Володимира Зеленського, буде просувати заяви, що такі вибори будуть нелегітимними.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що зараз є всі можливості для завершення війни у 2025 році й президент США Дональд Трамп також цього хоче.

Водночас Сполучені Штати Америки вже ведуть переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін зазначив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни і назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Президент США Дональд Трамп готовий значно посилити санкції проти Росії, навіть подвоївши їх, щоб змусити Москву припинити війну проти України.

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