Кім розуміє, що військові підуть у політику, але проти встановлення військової влади в Україні: «Боже збав!»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім і генерал Дмитро Марченко, 2022 рік, архівне фото

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім з насторогою відноситься до можливого встановлення в Україні військової влади.

В нещодавньому інтерв’ю TSN.ua, відповідаючи на питання журналістки щодо приходу військових до влади та їхньої кількісної переваги, зокрема у парламенті, перед політиками, Віталій Кім досить різко відповів: «Боже збав», пишуть «МикВісті».

На думку Віталія Кіма, якщо в Україні встановиться влада військових, так звана «хунта», то мови про розвиток не буде.

— Боже збав! Я проти цього. Я дуже поважаю військових, ми з ними співпрацюємо, дружимо з багатьма. Але кожен має займатися своїми справами. Якщо в нас буде військове командування, хунта, у нас буде військова тематика на все майбутнє, ні про який розвиток не буде йтися. Я розумію, яка у військових є ієрархія всередині команди. Точно ні. І я приведу вам приклад, для того, щоб можливо це допоможе людям. Військових всі затягнуть до себе, героїв, щоб публічно казати. Політичні сили всі будуть мірятись, хто більше любить країну. Це все буде, на жаль, і це все буде працювати на людей. Є військові, професійні менеджери, які кинули роботу та пішли (воювати, — прим.), але їх одиниці, і не можна це брати за основу, - сказав Віталій Кім.

Він прокоментував думку про те, що «От військові прийдуть, лад наведуть».

— Була така думка, змінити наших поранених, які мали досвід, на більш легкі посади, а співробітників ТЦК (Територіальні центри комплектування, - прим.) забрати на фронт. Це так і зробили. Так ось на західній Україні поранений хлопець, який дійсно герой, відвоював, він приїжджає як ТЦК туди, а звідки хлопців навчили і відправили воювати. І цей хлопець, який повернувся з фронту, починає брати гроші за те, щоб відпустити інших людей. Йому кажуть: «Ти ж військовий! Що ти робиш? Там же твої хлопці». Він каже: «Я не соромлюся, я воював, я відбився, ці брали, тепер моя черга. Нічого страшного». Це обʼєктивна та некрасива правда. Він герой там, на фронті, але вважати, що він повернеться до цивільного життя як політик чи менеджер, і буде таким самим героєм, це помилка, - сказав Віталій Кім.

До цього Віталій Кім висловив думку, що провести вибори та перезавантажити владу в Україні можна уже цього року, за умови перемир’я та завершення воєнного стану.