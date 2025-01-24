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«Вибори потрібні», — Кім вважає, що владу можна перезавантажити цього року

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Архівне фото: «МикВісті»Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Архівне фото: «МикВісті»

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що вибори можуть відбутись у випадку перемир'я та завершення воєнного стану в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю «ТСН».

«Можливі. Перемирʼя плюс 6 місяців і вибори. Це можливо. Зняття військового стану юридично можливо. Потрібно нам чи ні? Мабуть перезавантаження потрібне, але тут вся відповідальність буде на людях», — каже Віталій Кім.

За його словами, вибори потрібні, однак для розвитку країни потрібно обрати сильну людину, яка здатна впоратись з теперішніми та майбутніми проблемами України.

«Вибори потрібні, але вибрати потрібно ту людину, яка «потягне» це навантаження. Це не легко. Навіть на моєму рівні, а на рівні держави це… і ті проблеми які будуть, і є в Україні в наступні пʼять років, то це треба ще 10 разів подумати треба йти на вибори чи ні, тому що уряд самогубць буде. Дуже мають бути сильні люди і від людей залежить, кого вони виберуть. Якщо навибирають популістів, буде горе, якщо оберуть сильних менеджерів, буде результат», — підсумував Віталій Кім.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори глави держави та парламенту можуть відбутися лише після завершення гарячої стадії війни й за умови «сильної позиції для України».

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