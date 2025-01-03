Вибори можливі у 2025 році, якщо гаряча стадія війни завершиться, — Зеленський

Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори глави держави та парламенту можуть відбутися лише після завершення гарячої стадії війни й за умови «сильної позиції для України».

Про це він розповів під час інтерв’ю разом із першою леді Оленою Зеленською в етері телемарафону, пише hromadske.

Зеленський наголосив, що вибори під час воєнного стану є неможливими відповідно до Конституції. Для цього потрібно змінювати законодавство, що теж неможливо під час дії воєнного стану.

Президент зазначив, що чутки про нагальну потребу виборів розповсюджують лише в Росії та деякі українці. На його думку, «люди в Україні побоюються виборів під час війни», а Кремль використовує цю тему для поширення наративів про нелегітимність української влади.

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Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що чинний парламент і президент залишаються легітимними до моменту обрання нових і складання ними присяги.

Президент припустив, що вибори можуть відбутися у 2025 році, якщо гаряча фаза війни завершиться, а Україна зможе забезпечити сильну армію, отримати необхідні гарантії безпеки та стабільний пакет військової допомоги. У такому разі можна буде скасувати воєнний стан і парламент зможе призначити дату виборів.

На питання про другий президентський термін Володимир Зеленський відповів, що його рішення залежатиме від результатів завершення війни.

— Якщо я зроблю більше, ніж можу, — тоді, напевно, я дивитимуся на це рішення більш позитивно. Сьогодні — це не є моєю метою, — зазначив президент.

Нагадаємо, що на тлі обговорень можливих виборів в Україні політичні сили активно готуються до кампанії. Зокрема, у президентській партії «Слуга народу» задумалися над ребрендингом.

Також Україна вивчає європейські моделі виборчого законодавства, а також електронне голосування. Воно може запрацювати у країні після завершення війни з Росією.

Слід зазначити, що раніше проведене опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить, що переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.