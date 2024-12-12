У партії Зеленського обговорюють ребрединг та майбутні вибори, — ЗМІ

Президентська партія «Слуга народу» планує ребрендинг. Ілюстративне фото: Макс Левін

На тлі обговорень можливих виборів в Україні політичні сили активно готуються до кампанії. Зокрема, у президентській партії «Слуга народу» задумалися над ребрендингом.

Про це йдеться у матеріалі «Української правди».

У партії визнають, що їхня позиція є однією з найскладніших серед потенційних учасників виборів.

«Якщо чесно, то у нас як партії влади, мабуть, найважча позиція. Залужному ясно, що робити, всім іншим ясно, куди рухатись — або вибирай сторону, або якусь свою нішу. А що робити нам? Поки не відомо взагалі», — сказав один з представників «Слуги народу».

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В Офісі Президента бачать можливий вихід саме у оновленні партійного бренду та складу команди. За інформацією видання, новий проєкт може отримати назву «Команда Зеленського», а головним відповідальним за ребрендинг, ймовірно, стане міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, далеко не всі у «Слузі народу» переконані, що зміна назви суттєво допоможе.

«Ви згадайте всю історію до цього. Ніколи ребрендинги не приводили до перемоги. Люди ж і так розуміють, що воно за «нова» партія і які в ній люди. Тому навряд чи це дасть якийсь стрибок», — сказав співрозмовник з керівництва партії.

Також вважається, що теперішні лідери фракції, такі як Давид Арахамія, можуть покинути свої позиції, щоб «забрати з собою негатив». У списки натомість можуть включити урядовців, військових і волонтерів.

«Мабуть, додадуть якихось урядовців активних, когось із Офісу, когось із фронту і ЗСУ. А весь негатив заберуть з собою нинішні «лідери фракції», — вважає член партії.

Опозиція теж почала підготовку до можливих виборів. Так, Юлія Тимошенко активно шукає союзників, спонсорів і формує списки.

«Так вони шукають якісь гроші від спонсорів, вони можуть мотивувати людей, тримати всіх в тонусі, казати, що от скоро вибори і всім треба зібратись. Особливо активна Тимошенко, у неї і гроші шукаються, і місця для спонсорів і так далі», – сказав представник «Слуги народу».

Партія Петра Порошенка дотримується іншої стратегії — зосереджується на своїй аудиторії та медіаресурсах, утримуючи рейтинг на рівні близько 10%. Утім, журналісти зазначають, що Порошенко, ймовірно, змирився з тим, що його президентські амбіції найближчим часом реалізувати не вдасться.

«Це настільки автономний харизматичний культ, що його майже не зачіпає навіть вибухоподібний ріст рейтингу Залужного. Щоправда, Порошенку довелося змиритися з тим, що його президентські амбіції в досяжному майбутньому навряд чи будуть реалізовані. Хоча шанс на активну роль у майбутній коаліціаді може послужити назавжди п'ятому президенту певною компенсацією за це», — зазначається в матеріалі.

Доля нової версії «Партії регіонів», яку асоціюють із Фірташем, Льовочкіним та Бойком, залишається «інтригуючою». За соціологічними оцінками, такий проєкт може претендувати на підтримку 20–30% виборців із тих, хто виступає проти війни та декомунізації.

«Як він буде називатись і хто буде у першій двадцятці, зараз не так важливо. За замірами соціологів, після трьох років повномасштабної війни нова-ПР досі може розгорнути діяльність на електоральному полі об'ємом у 20–30%. Мова про тих, хто «против войны и сноса памятников Пушкину», — йдеться у статті.

Для проведення виборів після скасування воєнного стану та змін у законодавстві знадобиться 4–6 місяців підготовки, зазначають журналісти.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський має намір провести вибори одразу після завершення війни.