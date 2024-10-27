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Вибори в Україні пройдуть одразу після закінчення війни, — Єрмак

Президент України Володимир Зеленський має намір провести вибори одразу після завершення війни.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню «Corriere Della Sera».

Андрій Єрмак розповів коли відбудуться вибори в Україні. Фото: president.gov.uaАндрій Єрмак розповів коли відбудуться вибори в Україні. Фото: president.gov.ua

За його словами, Володимир Зеленський хоче, щоб у голосуванні могли взяти участь військові а також біженці за кордоном. Однак зараз всі ресурси мають бути спрямовані на військові потреби України.

«Відразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко висловився з цього приводу. Він хоче, щоб усі солдати, а також біженці за кордоном, мали можливість голосувати. Але зараз ресурси мають бути спрямовані на військові потреби», — розповів він.

Нагадаємо, що станом на вересень 2024 року голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у рейтингу довіри українців серед політиків має 46%. Він є другим після президента Володимира Зеленського, рейтинг якого склав 51%.

Раніше результати опитування від КМІС показали, що рівень довіри до президента України Володимира Зеленського залишився незмінним з травня 2024 року. Згідно дослідження 59% українців довіряють главі держави, тоді як 37% — не довіряють. 

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