59% українців довіряють Зеленському, 37% — ні: результати опитування

Інфографіка Київського міжнародного інституту соціології

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського залишається незмінним з травня 2024 року. Наразі 59% українців довіряють главі держави, тоді як 37% — не довіряють.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 20 вересня до 3 жовтня.

Соціологи зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення Росії рівень довіри до президента зріс до 90%. Однак до кінця 2023 року він знизився до 77%, а до травня 2024 року — до 59%.

Згідно з опитуванням, найбільший рівень недовіри зафіксований на сході України, де 51% респондентів довіряють президенту, а 45% — ні. В інших регіонах показники довіри варіюються в межах 58-62% проти 35-38%, які не довіряють.

Інфографіка Київського міжнародного інституту соціології

Крім того, серед тих, хто вважає, що Захід прагне справедливого миру для України, довіра до президента вища: 69% довіряють Зеленському, тоді як 29% — ні.

Інфографіка Київського міжнародного інституту соціології

Соціологи підкреслюють, що рівень довіри до президента є індикатором не лише його діяльності, але й загальної внутрішньополітичної ситуації в умовах війни.

Про методологію:

Упродовж з 20 вересня по 3 жовтня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру В. Зеленському. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2004 респонденти у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% — для показників, близьких до 10%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Однак соціологи вважають, що попри це, отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Раніше повідомлялось, що за результатами опитування 38% українців вважають, що Захід починає втомлюватися від надання допомоги Україні, проте 54% українців вірять, що Захід підтримує прагнення до завершення війни на умовах, які будуть прийнятними для України.

Крім того «МикВісті» інформували, що згідно опитуванню українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Нагадаємо, також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.

Опитування миколаївців у 2024 році

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.

65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.