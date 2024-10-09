Більше половини українців вірять, що Захід прагне прийнятного для України завершення війни, — результати опитування

Інфографіка Київського міжнародного інституту соціології

38% українців вважають, що Захід починає втомлюватися від надання допомоги Україні, проте 54% українців вірять, що Захід підтримує прагнення до завершення війни на умовах, які будуть прийнятними для України.

Такі дані були отримані в результаті опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології з 20 вересня по 3 жовтня.

Соціологи також додали уточнююче питання для частини респондентів, де розглядалася можливість того, що Захід втомлюється, але не чинить тиску для досягнення несправедливого миру. Ці питання змінили настрої респондентів. 46% вважають, що західні партнери вже втомилися від підтримки України. Половина з них відчуває тиск щодо неприйнятних поступок, тоді як інша половина вважає, що є лише втома, без тиску.

На противагу цьому, 47% респондентів переконані, що Захід продовжує допомагати Україні наскільки може і прагне прийнятного для України завершення війни.

Соціологи повідомили, що 81% українців продовжують вірити, що Україна здатна досягти успіху, якщо Захід буде належним чином підтримувати. Вважають, що Росія безнадійно сильна — 14%. У грудні 2023 року цей показник становив 7%.

Інфографіка Київського міжнародного інституту соціології

У розрізі регіонів вірять в успіх України: 87% — на Заході, 80% — на Півдні та в Центрі, 67% — на Сході.

Інфографіка Київського міжнародного інституту соціології

Про методологію:

Дослідження тривало з 20 вересня до 3 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 989 респонденти у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Однак соціологи вважають, що попри це, отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Раніше повідомлялося, що згідно опитуванню українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Нагадаємо, також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.

Опитування миколаївців у 2024 році

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.

65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.