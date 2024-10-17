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Зеленський та Кім мають найкращий баланс довіри українців, — соцопитування

Володимир Зеленський та Віталій Кім у Миколаєві у 2022 році. Фото: пресслужба Офісу президента УкраїниВолодимир Зеленський та Віталій Кім у Миколаєві у 2022 році. Фото: пресслужба Офісу президента України

Станом на вересень 2024 року голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у рейтингу довіри українців серед політиків має 46%. Він є другим після президента Володимира Зеленського, рейтинг якого склав 51%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Зазначимо, що показник майже не змінився з червня. Нині баланс довіри-недовіри до голови Миколаївської ОВА склав 11,4%.

Графік рейтингу Центру РазумковаГрафік рейтингу Центру Разумкова

Серед інших політиків та посадовців найчастіше довіру висловлювали керівнику СБУ Василю Малюку (довіряють — 36%, не довіряють — 27%), а також віцепрем'єру з інновацій Михайлу Федорову (31% та 24,5%).

За результатами опитування, до списку тих, кому українці найбільше не довіряють потрапили проросійський політик Юрій Бойко та глава партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко — у кожного по 79%. Експрезиденту Петру Порошенку не довіряють 68%, народній депутатці Мар’яні Безуглій — 64%. Також, 62% українці висловили недовіру керівнику офісу президента Андрію Єрмаку, а 60% — голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії. Спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку не довіряють 53%, а прем’єру Денису Шмигалю та заступниці керівника ОПУ Ірині Верещук — по 52%.

Крім того, соціологи зазначили, що українці частіше висловлювали недовіру, ніж довіру таким політикам:

  • міському голові Києва Віталію Кличку не довіряють — 47%, довіряють — 39%;
  • волонтеру та громадському діячу Сергію Притулі — 46% і 42%; 
  • міністру оборони Рустему Умєрову — 41% і 29%; 
  • раднику глави ОПУ Михайлу Подоляку — 40% і 35%; 
  • голові фінансового комітету ВРУ Данилу Гетманцеву — 39% і 16%; 
  • голові МВС Ігорю Клименку — 34% і 20,5%;
  • очільнику Міненерго Герману Галущенку — 32% і 11%.

Дослідження проводилося методом face-to-face у 23 областях України та місті Києві, на територіях, що контролюються урядом України. З 20 по 26 вересня цього року соціологи опитали 2016 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

Опитування провели в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Раніше результати опитування від КМІС показали, що рівень довіри до президента України Володимира Зеленського залишився незмінним з травня 2024 року. Згідно дослідження 59% українців довіряють главі держави, тоді як 37% — не довіряють. 

Крім того, за результатами опитування 54% українців вірять, що Захід підтримує прагнення до завершення війни на умовах, які будуть прийнятними для України. 

Також «МикВісті» інформували, що згідно опитуванню українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Нагадаємо, також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.

Опитування миколаївців у 2024 році

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення. 

65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців

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