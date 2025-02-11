Кім розглядає можливість балотуватися в мери Миколаєва

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім може піти на вибори, якщо їх призначать. Фото МикВісті

Голова Миколаївської обласної війської адміністрації Віталій Кім вважає, що вибори під час війни не потрібні, проте, у випадку їхнього проведення не виключає, що буде балотуватися.

В інтерв’ю «Укрінформу» Віталій Кім зізнався, що розглядає можливість балотування на посаду Миколаївського міського голови, - пишуть «МикВісті».

При цьому, він не виключає, що може піти у народні депутати.

— 50 на 50 – або буду, або ні, - сказав Віталій Кім, відповідаючи на питання журналістки, чи планує він балотуватися в парламент чи в мери Миколаєва.

При цьому, Віталій Кім висловив думку про те, що зараз, під час війни, не потрібно проводити вибори в Україні. Він впевнений, що вибори під час війни послаблять країну, що вигідно для Росії. Віталій Кім додав, що зневажає політиків, які уже зараз займаються підготовкою до можливих виборів.

— Вибори під час війни вигідні росіянам. Тому що у будь-якому разі буде розбрат, ми будемо відволікатися від основних проблем, і це нас послабить. Я розумію, що юридично їх треба провести, але, разом із тим, під час війни має бути сильна владна вертикаль, щоб погані люди не розхитували цю ситуацію. Тож, на мою думку, вибори зараз не потрібні, і я зневажаю тих, хто цим займається, - сказав Віталій Кім.

До цього начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив думку, що вибори можуть відбутись у випадку перемир'я та завершення воєнного стану в Україні уже цього року.

При цьому, він з насторогою ставиться можливого встановлення в Україні військової влади.