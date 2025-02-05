«Вибори важливі, але їх можна провести тільки після скасування воєнного стану», — Зеленський

Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Він зазначив, що викликом для проведення голосування — є «людський чинник». Адже не зрозуміло, як голосуватимуть люди, що знаходиться за кордоном та на окупованих територіях, а також військові, які на позиціях. Тому неможливо провести вибори до завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

«Є дуже людські речі. Як військові будуть голосувати? Як вони можуть в окопах голосувати? Як будуть голосувати наші люди на окупованих територіях? Це мільйони людей. Невже їхні голоси більше не мають значення? А як щодо 8 мільйонів українців, які через війну опинилися за кордоном? Безумовно війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза війни і тоді, коли закінчиться військовий стан — обов’язково буде оголошено про вибори. Це потрібно. Ми захищаємо демократію і це обов’язково потрібно», — сказав він.

Однак Володимир Зеленський додав, після скасування військового стану більша частина української армії повернеться додому, бо це законне право цих людей.

«Але хто тоді захищатиме Україну? Без гарантій безпеки Росія вторгнеться знову», — додав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.