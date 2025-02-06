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«Ознака здорової демократії»: представник Трампа висловився про вибори в Україні під час війни

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. AP/Susan WalshСпеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. AP/Susan Walsh

Кіт Келлог, спецпосланник президента США з питань російсько-української війни, заявив, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, оскільки це є «ознакою здорової демократії».

Проте, він зауважив в інтервʼю телеканалу Newsmax, що наразі проведення виборів суперечить Конституції України.

«Українці не можуть просто зараз провести вибори, тому що це суперечить їхній Конституції. Українці не мають їх проводити до припинення бойових дій, але ми досягнемо моменту, коли їм доведеться провести вибори. І це ознака здорової демократії», – повідомив Кіт Келлог.

Келлог уточнив, що це не означає, що президент України Володимир Зеленський повинен йти з посади. За його словами, можливість проведення виборів під час війни є показником стабільності демократії в країні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Як він заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, викликом для проведення голосування — є «людський чинник». Адже не зрозуміло, як голосуватимуть люди, що знаходиться за кордоном та на окупованих територіях, а також військові, які на позиціях. Тому неможливо провести вибори до завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

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