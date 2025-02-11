Кличко заявив, що політичні процеси в Україні вже почались, а війна може завершитись за 2-3 місяці

Мер Києва Віталій Кличко на форумі «Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення». Фото: «МикВісті»

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що бойові дії можуть завершитися за два-три місяці, проте політичні процеси в країні вже запущені.

Про це він сказав на форумі «Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення», який відбувся 11 лютого в Києві, пишуть «МикВісті».

— По великому рахунку, зараз ми говоримо про ті речі, які ще не відбулись, але всі вже кудись біжать, всі говорять про якісь там вибори, а в цей час гинуть наші герої. І кожного дня, на жаль, ми втрачаємо території. І ми поки що говорити це чітко не можемо коли ми зможемо закінчити цю війну, коли ми перестанемо втрачати, коли мир відновиться в Україні. І це питання задає кожен один одному, а відповіді немає. Але вже політичні процеси почались, вже всі, навіть з прасок, чайників говорять: вибори, вибори, вибори, – сказав він.

Форум «Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення». Фото: «МикВісті»

Зокрема Віталій Кличко заявив, що після завершення війни в Україні почнеться активна передвиборча боротьба. Він попередив, що це може призвести до заворушень, адже в такій ситуації політична боротьба може перерости у конфлікти і поглибити розкол у суспільстві.

— Ми можемо припускати, що бойові дії завершаться через місяць або два. Не зрозуміло на яких умовах, але я впевнений в тому, що їх важко назвати позитивними. Так званий «компроміс», може бути дуже болячим для кожного українця. Ми всі це також розуміємо, враховуючи багато факторів. Мати армію — це не дешеве задоволення, наразі майже мільйон людей. І коли війна завершиться, принаймні третина повинна бути в резерві. Це люди, які сьогодні отримують зарплату, і їм треба буде швидко знайти нову роботу. А вже на цьому етапі почнуться передвиборчі процеси. Я боюся, що вибори можуть стати боротьбою на знищення. В суспільстві може боляче сприйматись так званий компроміс. І в цей момент вибори, приблизно з тими ж самими лозунгами всіх політичних сил, враховуючи багато складових, я дуже боюсь, щоб не було якихось там заворушень в цьому напрямку. І не дай бог говорити про якісь протистояння чи громадянське протистояння, тому що ми бачимо по історії різних країн, після військових дій, враховуючи такий, знаєте депресивний настрій, такі речі вже відбувались. Є такі застереження. Тому єдність усіх гілок влади та суспільства це вкрай важливо, – сказав він.

Форум «Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення», організований Westminster Foundation for Democracy (WFD) разом з Мережею захисту національних інтересів «АНТС» та Громадянською мережею «ОПОРА», мав на меті об’єднання зусиль політичних партій, громадянського суспільства та міжнародних партнерів для зміцнення демократичних інститутів України в умовах війни та післявоєнного відновлення.

Основні теми: роль політичних партій у відновленні, співпраця громадянського суспільства і влади, виклики перших повоєнних виборів.

У початковій програмі був запланований виступ Олександра Сєнкевича, міського голови Миколаєва, але він не зміг взяти участь. У форумі також брали участь посли Великої Британії, Канади, ЄС і США, депутати Верховної Ради та політичні лідери, а також представники Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.