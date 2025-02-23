Зеленський готовий піти у відставку, якщо це наблизить мир

Володимир Зеленський на пресконференції у Києві 23 лютого. Скриншот з трансляції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий покинути пост президента в обмін на безпекові гарантії.

Так він відповів на запитання журналіста під час своєї пресконференції сьогодні, 23 лютого.

— Якщо потрібно, щоб я залишив пост, я готовий. Я можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови. Я фокусуюся на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюся бути у влади десятиріччя. Тому це, напевне, мій фокус і бажана мрія, — заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що на форумі «Україна. Рік 2025», який сьогодні 23 лютого пройшов у Києві, голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що українські дипломати мають на меті досягнути закінчення війни у 2025 році.