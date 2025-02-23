Президент ставить за мету закінчити війну в 2025 році, — голова МЗС України Сибіга

Голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що українські дипломати мають на меті досягнути закінчення війни у 2025 році.

З такою заявою він виступив на форумі «Україна. Рік 2025», який зараз проходить у Києві, пишуть «МикВісті».

— Ми живемо фундаментальною метою досягнення миру для України. І ми переконані, що ми справді маємо шанс на закінчення війни цього року, — заявив Андрій Сибіга.

Також міністр додав, що партнерам «настав час пристебнути дипломатичні паски безпеки» і мобілізувати всі ресурси задля досягнення миру.

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Посадовець розповів також, що найближча зустріч з партнерами відбудеться на Генеральній асамблея ООН у третю річницю вторгнення 24 лютого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів заморожених активів для відновлення України в межах потенційної мирної угоди, але за певних умов.

Мирні переговори

Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.