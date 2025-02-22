Росія може погодитись на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, — Reuters

Наслідки обстрілів Миколаєва, лютий 2025 року. Архівне фото: «МикВісті»

Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів заморожених активів для відновлення України в межах потенційної мирної угоди, але за певних умов.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела.

Зазначається, що Москва наполягатиме, аби частина цих коштів була спрямована на відновлення тимчасово окупованих територій, які нині перебувають під контролем російських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році США та їхні союзники заборонили транзакції з центральним банком і мінфіном РФ, заблокувавши від 300 до 350 мільярдів доларів російських активів. Більшість із них — європейські, американські та британські державні облігації, що зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.

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Перемовини між Росією та США перебувають на початковій стадії, але в Москві обговорюється можливість використання значної частини заморожених резервів для відбудови України.

За оцінками Світового банку, загальна вартість відновлення України становить 486 мільярдів доларів.

Зазначається, що у Кремлі відмовилися коментувати ситуацію.

Reuters підкреслює, що це перше повідомлення про можливу згоду Росії на використання заморожених коштів, що може свідчити про готовність Москви до певних компромісів.

Раніше президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському необов’язково бути присутнім на переговорах із Росією.

Мирні переговори

Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.