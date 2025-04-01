Новий лідер «Слуг народу» у Миколаєві Агабеков розповів, що займатиметься наближенням перемоги

Рамілю Агабекову вручили нагороду «За оборону Миколаєва» до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Фото: Миколаївська міська рада

Новий керівник фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Раміль Агабеков заявив, що бачить свою нову роль у пришвидшенні перемоги України через зміцнення Миколаєва.

У коментарі «МикВісті» депутат Раміль Агабеков, який нещодавно отримав нагороду «За оборону міста» з рук секретаря міської ради Дмитра Фалька, розповів про завдання, які ставить перед собою та назвав 3 головних успіхів фракції за 4 роки та 5 місяців каденції.

— Проєктів було багато. Якщо говорити про останні, то це, безумовно, допомога військовим. Після початку повномасштабного вторгнення головний акцент роботи змістився на рішення, які безпосередньо стосуються підтримки армії та відновлення житла містян. Ми опрацьовуємо питання виділення коштів із міського бюджету, визначаємо, що саме потрібно військовим, які ресурси необхідно залучити. Також працюємо з міжнародними донорами, щоб прискорити процес відновлення, — розповів Раміль Агабєков.

Як приклад, Раміль Агабеков розповів про нещодавній випадок у Корабельному районі, де через російську атаку було пошкоджено багатоквартирний будинок. Завдяки його зверненню міжнародний фонд Caritas полагодив будівлю за декілька місяців, і мешканці змогли повернутися у свої домівки.

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Також до повномасштабного вторгнення депутати сприяли ремонту внутрішньоквартальних доріг, освітленню дворів, капітальному ремонту ліфтів. Робота триває і зараз — нещодавно, за зверненням мешканців, у дворі одного з будинків встановили нове освітлення, щоб людям було безпечно пересуватися вночі.

— Кожен депутат нашої фракції має конкретні реалізовані проєкти, які можна побачити. У мирний час ми працювали над ремонтом внутрішньоквартальних доріг, освітленням вулиць, капремонтом ливнестоків. Зараз активно співпрацюємо з головами ОСББ, реагуємо на звернення містян. Наприклад, нещодавно мешканці одного будинку звернулися зі скаргою на відсутність освітлення у дворі. Приїхав на місце, побачив проблему, подав звернення — і незабаром міський департамент встановив нові ліхтарі. Люди почали почуватися безпечніше, особливо похилого віку та з інвалідністю, — сказав депутат.

Раміль Агабеков він пообіцяв продовжити допомогу мешканцям та військовим, яка була започаткована ще з перших днів повномасштабного вторгнення.

— Планую, щоб фракція і далі працювала на благо міста і допомогу військовим. Перше завдання — наближення перемоги. І наша фракція у повному складі працює в місті на допомогу мешканцям і військовим щодо наближення перемоги. Ми працювали на оборону міста і далі продовжуємо пришвидшувати перемогу, — сказав політик.

Він також заявив, що перемога вже близько, і тому тепер його головний фокус уваги — підтримка ветеранів.

Окрім депутатства, політик також працює заступником Миколаївської райадміністрації.

— Ми активно обговорюємо створення комфортних умов для ветеранів у мирному місті. Я планую винести цю ініціативу на розгляд фракції як один з основних напрямків роботи. Це важливе питання соціальної та ветеранської політики, яке потребує особливої уваги. Перемога вже близько, і коли вони повернуться, важливо, щоб їхнє життя було гідним та комфортним, — додав Раміль Агабеков.

Як відомо, фракція «Слуга народу» в Миколаївській міськраді замінила керівника – замість Тетяни Домбровської фракцію тепер очолює Раміль Агабеков.

Нагадаємо, цьому рішенню передувало голосування міськради 27 лютого за звернення на підтримку президентства Володимира Зеленського, за яке Тетяна Домбровська не проголосувала.