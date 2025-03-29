Лідер херсонських «слуг народу» склав повноваження голови партії: «Лишаюсь в команді Президента»

Юрій Соболевський склав повноваження голови партії, фото з його соціальних мереж

Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради, оголосив про складання повноважень голови Херсонської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» та вихід зі складу цієї політичної сили. Він підкреслив, що залишається в команді Президента України Володимира Зеленського та продовжить підтримувати його програму.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні, будучи політично неупередженою особою, можна зробити більше корисних справ для Херсонщини.

«Обʼєктивно сьогодні, маючи статус політично неупередженої особи, можна зробити більше корисних справ для Херсонщини. Щиро вдячний, проведеній спільній роботі всій команді цієї політичної сили. Вважаю, що за цей час вдалося зробити потужну регіональну команду, яка достойно пройшла випробовування як окупацією, так і деокупацією. Є люди, які проявили справжній героїзм, самопожертву та відвагу, захищаючи інтереси Херсону та області. Це справжні патріоти України», – написав він.





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Також він зазначив, що були й «кадрові розчарування», проте наразі не вважає за доцільне про них говорити.

«Висловлюю свою вдячність кожному хто був поруч і залишається поруч. Це люди, обʼєднані не політичними гаслами, а щирим бажанням змінювати країну на краще і будувати вільну демократичну країну. Ця команда - спільнота людей, яких обʼєднав своєю програмою Президент. Дякую своїм колегам з інших регіонів України, які завжди допомагали Херсонщині в найскладніші часи», – додав він.

«Слуги народу» у Миколаєві обрали собі нового голову фракції: що відомо

Нагадаємо, депутат Тетяна Домбровська залишила посаду голови фракції «Слуга народу» в Миколаївській міськраді. Відповідно до рішення фракції, замість неї на цей пост був призначений депутат Раміль Агабеков.

Рішенню по зміні керівника фракції «Слуга народу» передувало голосування за звернення на підтримку Володимира Зеленського міською радою 27 лютого 2025 року, за яке Тетяна Домбровська не проголосувала. Після цього було проведено засідання фракції, на якому було ухвалене рішення про зміну голови.

Сам Раміль Агабеков подякував колегам за довіру та зазначив, що фракція продовжить працювати в інтересах міста.