Миколаївська обласна рада поповнилась новими депутатками від «Слуги народу»

Миколаївська облрада оновила склад: дві нові депутатки замінили колишніх колег. Архівне фото: МикВісті

У Миколаївській обласній раді зʼявились дві нові депутатки від політичної партії «Слуга народу».

Відповідне рішення прийнято сьогодні, 3 липня, під час сесії Миколаївської облради, пишуть «МикВісті».

Йдеться про Катерину Коноплянникову та Альбіну Бондаренко. Їх включено до складу замість склавших мандати колишніх депутатів Владислава Невеселого та Володимира Висоцького.

Інформацію про реєстрацію та включення до складу депутатського корпусу восьмого скликання зачитала голова Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії Юлія Волчан.

За це рішення проголосували 45 депутатів.

Які ще депутати облради склали мандат?

Від початку повномасштабної війни частина депутатів Миколаївської обласної вирішили скласти свої мандати.

Про своє рішення скласти повноваження депутат Юрій Кормишкін повідомив у червні 2024 року, заявивши, що йде з політики. Тоді ж депутат повідомив, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову. А Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

У червні 2024 року мандат також склав депутат обласної ради Руслан Нерода, якого було обрано від партії «За майбутнє». До цього мандат склала його дружина — Альона Кара.

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Відмовилась від свого мандату також депутатка від партії «За майбутнє» Оксана Калюжна.

А в березні 2023 року одразу п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.

Натомість до складу Миколаївської обласної ради увійшли дві нові депутатки від партії «Наш край» замість тих, хто склали повноваження.

13 лютого 2025 року свої мандати склали Світлана Федорова, обрана від партії «Наш край», та Владислав Невеселий від партії «Слуга народу». 25 лютого Миколаївська обласна територіальна виборча комісія зареєструвала нового депутата облради 8-го скликання. Ним став Юрій Мавродієв від партії «Наш край».

2 травня мандат склав депутат Володимир Висоцький від «Слуги народу».