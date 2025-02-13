Ще двоє депутатів Миколаївської облради склали мандат

Депутати Миколаївської обласної ради 8-го скликання Світлана Федорова, обрана від партії «Наш край», та Владислав Невеселий від партії «Слуга народу» склали свої мандати.

Про це стало відомо під час онлайн-засідання сесії обласної ради 13 листопада, повідомляють «МикВісті».

Своє рішення Світлана Федорова пояснила тим, що їй неприйнятно працювати з нинішнім керівником обласної ради Антоном Табунщиком та його заступниками.

«Повна інертність, нуль нормотворчої діяльності, повністю провальні управління фінансами та майном, неспроможність контрольних та представницьких функцій, повний провал в соціальних і гуманітарних сферах. Можна довго перераховувати всі «досягнення» нинішньої обласної ради», — пояснила Світлана Федорова.

Світлана Федорова, фото: «МикВісті»

Водночас Владислав Невеселий своє рішення про складання депутатських повноважень не пояснив. Відомо, що наразі він займає посаду голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм нового.

Владислав Невеселий, фото: «МикВісті»

Які ще депутати облради склали мандат?

Від початку повномасштабної війни частина депутатів Миколаївської обласної вирішили скласти свої мандати.

Про своє рішення скласти повноваження депутат Юрій Кормишкін повідомив у червні 2024 року, заявивши, що йде з політики. Тоді ж депутат повідомив, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову. А Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

У червні 2024 року мандат також склав депутат обласної ради Руслан Нерода, якого було обрано від партії «За майбутнє». До цього мандат склала його дружина — Альона Кара.

Відмовилась від свого мандату також депутатка від партії «За майбутнє» Оксана Калюжна.

А в березні 2023 року одразу п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.

Натомість до складу Миколаївської обласної ради увійшли дві нові депутатки від партії «Наш край» замість тих, хто склали повноваження.