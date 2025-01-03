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Ексдепутат Невеселий очолив Держрибагентство: у галузі анонсують нові реформи

Владислава Невеселого представили колективу Держрибагентство. Фото: Віталій КовальВладислава Невеселого представили колективу Держрибагентство. Фото: Віталій Коваль

Новим керівником Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм став Владислав Невеселий. 

Про його призначення повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. 

За його словами перед новим очільником стоїть низка стратегічних завдань. Зокрема, реформа меліорації, збільшення експорту української риби та розвиток програм з продовольчого забезпечення. 

Як зазначив міністр, при наявності численних водойм експорт риби в Україні залишається на рівні лише 25 мільйонів доларів, тоді як загальний аграрний експорт становить 24,5 мільярдів доларів.

«Важливо перезавантажити рибну галузь і змінити цю ситуацію», — сказав Віталій Коваль. 

Крім того, новому очільнику доручили більше відвідувати регіони та розвивати співпрацю з міжнародними партнерами.

Сам Владислав Невеселий, на своїй сторінці Facebook, подякував за довіру.

Владислава Невеселого представили колективу Держрибагентство. Фото: Віталій КовальВладислава Невеселого представили колективу Держрибагентство. Фото: Віталій Коваль
Владислава Невеселого представили колективу Держрибагентство. Фото: Віталій КовальВладислава Невеселого представили колективу Держрибагентство. Фото: Віталій Коваль

Нагадаємо, що в липні 2024 року Владислав Невеселий очолив Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях. Тоді його також представив Віталій Коваль, який на той час очолював ФДМУ.

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