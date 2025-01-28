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Федорова подала заяву про складення мандата депутата Миколаївської облради

Депутатка Світлана Федорова, фото: «МикВісті»Депутатка Світлана Федорова, фото: «МикВісті»

Депутатка Миколаївської облради Світлана Федорова подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Документ мають розглянути на найближчій сесії Миколаївської обласної ради.

Заяву, датовану 28 січням, Світлана Федорова оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

У дописі вона негативно висловилася стосовно роботи керівника обласної ради Антона Табунщика та його заступників. Також вона зазначила, що їй неприємно з ними працювати.

«Вважаю недоцільним і нижче моєї гідності працювати з таким головою облради та його заступниками, які прикриваючись посадами ухиляються від захисту нашої України», — написала вона у заяві.

Заява Світлани Федорової. Фото з її Facebook-сторінкиЗаява Світлани Федорової. Фото з її Facebook-сторінки

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року депутатка Світлана Федоріва висловила обурення через фуршет, який облрада організувала з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Зазначимо, що у червні 2024 року голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін заявив, що йде з політики. Депутат написав заяву про складання мандату.

Перед цим на сесії облради в березні 2024 року Миколаївська обласна рада підтримала дострокове припинення повноважень депутатки від партії «За майбутнє» Оксани Калюжної та Альони Карої.

Перша планувала скласти повноваження ще у грудні 2023 року, аргументуючи це тим, що планувала переїхати за кордон. Однак депутатський корпус вмовив її додатково обдумати своє рішення.

В березні 2023 року ще п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів

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