Депутатка Федорова обурилась фуршетом облради до Дня самоврядування в Миколаєві

Депутатка Миколаївської облради Світлана Федорова. Архівне фото «МикВісті»

Депутатка Миколаївської обласної ради Світлана Федоріва висловила обурення через фуршет, який облрада організувала з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Вона опублікувала відео на своїй сторінці у Facebook, де показала, як виглядав фуршет після урочистостей та нагороджень працівників місцевого самоврядування області.

Світлана Федоріва закликала спрямувати кошти на потреби дитячих будинків та інтернатів замість святкових заходів:

— У них немає фінансування на грудень, вони не можуть купити картоплю, моркву, капусту, діти їдять без цукру. Але найобразливіше не це — сьогодні в нашому театрі депутати влаштували святкування Дня самоврядування: столи ламаються від їжі, ікра, коньяк, шампанське, — зазначила депутатка.

Фуршет до Дня місцевого самоврядування. Скриншоти з відео Світлани Федорової Фуршет до Дня місцевого самоврядування. Скриншоти з відео Світлани Федорової

За даними системи публічних закупівель ProZorro, раніше Миколаївська облрада розмістила тендер на проведення урочистого заходу вартістю 59 500 гривень. Згідно з зазначеною інформацією, захід мав відбутися 5 грудня 2024 року, а переможцем тендеру став Миколаївський академічний художній драматичний театр. Саме у цей день Миколаївська облрада відзначала день місцевого самоврядування.

Концерт до Дня місцевого самоврядування обійшовся Миколаївській облраді в 59,5 тисяч гривень, скриншот з ProZorro

Крім того, на офіційному державному порталі публічних фінансів Spending зазначено, що напередодні Дня місцевого самоврядування облрада додатково витратила 44 600 гривень на рамки, нагрудні знаки, грамоти та нагородження:

14 000 гривень — на фоторамки для грамот і подяк;

23 400 гривень — на нагрудні знаки та футляри;

7 200 гривень — на подяки та почесні грамоти.

Витрати Миколаївської облради на відзначення Дня місцевого самоврядування. Скриншот зі Spending Витрати Миколаївської облради на відзначення Дня місцевого самоврядування. Скриншот зі Spending

Загалом на відзначення Дня місцевого самоврядування Миколаївська обласна рада витратила понад 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, у четвер, 5 грудня, у Миколаївському академічному драматичному театрі відзначили День місцевого самоврядування. Представників місцевого самоврядування привітав голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Він нагородив відзнаками за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, а також за захист безпеки населення та інтересів держави в умовах військової агресії депутатів обласної ради та представників територіальних громад області.