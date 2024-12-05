У Миколаєві відзначили День місцевого самоврядування

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У четвер, 5 грудня, у Миколаївському академічному драматичному театрі відзначили День місцевого самоврядування.

На урочистій частині були присутні депутати міської та обласної рад, а також представники територіальних громад Миколаївщини, повідомляють «МикВісті».

Представників місцевого самоврядування привітав голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Він нагородив відзнаками за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, а також за захист безпеки населення та інтересів держави в умовах військової агресії депутатів обласної ради та представників територіальних громад області.

— Вже третій рік поспіль ми відзначаємо цей день у надскладних умовах війни. Саме відзначаємо, бо святкувати, як належить, будемо після перемоги. Минулого року я зауважував, що запорукою успіху місцевого самоврядування є бажання — бажання працювати для громади і для людей. Сьогодні я з відчуттям гордості скажу, що ви довели свою відданість людям, які розраховували на вас у найскладніші часи, — сказав Антон Табунщик.

Голова Миколаївської облради Антон Табунщик привітав представників місцевого самоврядування. Фото «МикВісті»

До привітань представників місцевого самоврядування приєднався також начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він вручив нагороду за вагомий особистий внесок в оборону Миколаєва та сумлінну працю місцевої громади — відзнаку Президента України «За оборону України» міському голові Миколаєва Олександру Сєнкевичу.

— Це за ту роботу, яку ви виконували під час воєнного стану, за те, що ви зробили для міста, перебуваючи тут під час війни, — зазначив Віталій Кім.

начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Фото «МикВісті»

Олександр Сєнкевич також привітав представників органів місцевого самоврядування з професійним святом.

— Наші Збройні сили сьогодні захищають нас із вами, щоб ми могли виконувати свою роботу, а діти — ходити до школи. В той самий час деякі люди забувають, що йде війна. І коли іноді не вистачає чи світла, чи води, люди забувають, що в цьому винен Путін і Росія, а не чиновники. Часто отримую повідомлення: «Скільки ви ще будете знущатися над людьми?». І я собі уявляю, як ми збираємося з Віталієм Олександровичем (Віталій Кім, — прим.) і починаємо знущатися. У людей сьогодні в голові відбувається щось незрозуміле, і ці люди приходять до вас за допомогою. Тому я вам бажаю сил. Якщо хтось демотивувався або змирився, згадуйте тих, хто сидить на передовій. Мотивуйтеся! Переживемо, переможемо. А вам хочу сказати «дякую» за вашу допомогу, — сказав міський голова.

Після нагороджень для присутніх виступили артисти театру з вокальними та танцювальними номерами.

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»