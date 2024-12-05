У Миколаєві відзначили День місцевого самоврядування
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- Олена Козубовська
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13:55, 05 грудня, 2024
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У четвер, 5 грудня, у Миколаївському академічному драматичному театрі відзначили День місцевого самоврядування.
На урочистій частині були присутні депутати міської та обласної рад, а також представники територіальних громад Миколаївщини, повідомляють «МикВісті».
Представників місцевого самоврядування привітав голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Він нагородив відзнаками за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, а також за захист безпеки населення та інтересів держави в умовах військової агресії депутатів обласної ради та представників територіальних громад області.
— Вже третій рік поспіль ми відзначаємо цей день у надскладних умовах війни. Саме відзначаємо, бо святкувати, як належить, будемо після перемоги. Минулого року я зауважував, що запорукою успіху місцевого самоврядування є бажання — бажання працювати для громади і для людей. Сьогодні я з відчуттям гордості скажу, що ви довели свою відданість людям, які розраховували на вас у найскладніші часи, — сказав Антон Табунщик.
До привітань представників місцевого самоврядування приєднався також начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він вручив нагороду за вагомий особистий внесок в оборону Миколаєва та сумлінну працю місцевої громади — відзнаку Президента України «За оборону України» міському голові Миколаєва Олександру Сєнкевичу.
— Це за ту роботу, яку ви виконували під час воєнного стану, за те, що ви зробили для міста, перебуваючи тут під час війни, — зазначив Віталій Кім.
Олександр Сєнкевич також привітав представників органів місцевого самоврядування з професійним святом.
— Наші Збройні сили сьогодні захищають нас із вами, щоб ми могли виконувати свою роботу, а діти — ходити до школи. В той самий час деякі люди забувають, що йде війна. І коли іноді не вистачає чи світла, чи води, люди забувають, що в цьому винен Путін і Росія, а не чиновники. Часто отримую повідомлення: «Скільки ви ще будете знущатися над людьми?». І я собі уявляю, як ми збираємося з Віталієм Олександровичем (Віталій Кім, — прим.) і починаємо знущатися. У людей сьогодні в голові відбувається щось незрозуміле, і ці люди приходять до вас за допомогою. Тому я вам бажаю сил. Якщо хтось демотивувався або змирився, згадуйте тих, хто сидить на передовій. Мотивуйтеся! Переживемо, переможемо. А вам хочу сказати «дякую» за вашу допомогу, — сказав міський голова.
Після нагороджень для присутніх виступили артисти театру з вокальними та танцювальними номерами.
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