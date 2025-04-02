«Тягар для міста»: «слуга народу» Агабеков підтримав продаж 114 комунальних об’єктів, щоб відбувся «круговорот економіки» Миколаєва

Новий керівник фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Раміль Агабеков підтримує ініціативу виставити на продаж 114 об’єктів комунальної власності, щоб зменшити фінансовий тягар міста, а вторгований прибуток направити військовим.

В коментарі «МикВісті» депутат прокоментував плани керівництва міста провести відповідні аукціони, орієнтована стартова сумарна вартість об’єктів складе 51 мільйон гривень, що становить приблизно 1% від річного бюджету Миколаєва.

Це перша спроба так званої великої приватизації у Миколаєва за останні 10 років. Мерія планує провести її через відкриті торги.

Відповідаючи на питання про доцільність продажу під час війни, коли ринок нерухомості падає, Раміль Агабеков відповів, що вважає більшість цих об’єктів тягарем для міста, які стоять порожні, а їх продаж зможе «запустити економіку» Миколаєва.

— Утримання цих приміщень коштує бюджету дорого. Їх треба відновлювати, деякі навіть руйнуються. Ми, по-перше, допомагаємо армії, а по-друге — продаємо будівлі й будемо економити, не будемо їх утримувати. Здебільшого вони там пусті. Стоять пустим тягарем. По-третє, я впевнений, що багато бізнесів захоче викупити це приміщення, та економіка зможе запуститися. Економіка — це глобальний процес. Спершу бізнес викупає приміщення… І тому я вважаю, що економіка запуститься, приміщення викупляться, створиться щось нове, створяться робочі місця, люди приїжджають, люди будуть отримувати зарплату. Це круговорот економіки. Я навпаки бачу, що це буде краще для міста, — сказав Раміль Агабеков.

На запитання журналіста, що серед виставлених на продаж об’єктів є й підвали, в тому числі житлових будинків, і чи не створить це проблеми для мешканців, депутат заявив, що фракція поки не обговорювала це. З іншого боку, він повідомив, що, наприклад, бюджетна комісія міськради, до якої він входить, одноголосно підтримала цю ініціативу.

— Фракція ще збиратиметься… Питання приватизації винесене на наступну сесію, тому в нас ще є час для аналізу. Водночас бюджетна комісія вже підтримала це рішення одноголосно. Наразі жодних заперечень від колег не було, — сказав Раміль Агабеков.

Ми також запитали депутата, як він відноситься до «пакетного» голосування щодо продажу цих об’єктів, оскільки міська рада об’єднала ці приміщення в один проєкті рішення і планує проголосувати єдиним списком.