На Миколаївщині світло подають почергово: три години з електрикою, три — без

В Миколаївській області світло подають почергово, фото: МикВісті

В Миколаївській області світло подають почергово — три години є електропостачання, три години його немає. Критична інфраструктура наразі заживлена без відключень.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі «Еспресо онлайн».

— Зараз Миколаївщина виглядає так: три години світло є, три години немає. В нас є деякі територіальні громади, які ще відключені, з ними працюємо згідно з навчання, які проводили, і передаємо додаткові генератори, — сказав Віталій Кім.

За його словами, критична інфраструктура Миколаївщини наразі працює без відключень.

— Критична інфраструктура в нас заживлена, вона без відключень, і далі енергетики працюють по відновленню. Не можу коментувати, що вдарило, що не вдарило. Скажу лише, що очікуємо покращення сьогодні по енергетичній безпеці, — додав Віталій Кім.

Обстріл Миколаївської області 13 грудня: що відомо

Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Станом на ранок 14 грудня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.

Зазначимо, що учора Віталій Кім повідомив, що відновлення електропостачання на Миколаївщині відбуватиметься у два етапи: