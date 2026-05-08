На Одещині створять новий індустріальний парк: що відомо

На Одещині збудують новий індустріальний парк. Кабмін включив «БІОІНДАСТПАРК» до відповідного Реєстру.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Новий промисловий майданчик розташують на території Зеленогірської громади Подільського району. Його площа становитиме понад 11,5 гектара.

У межах проєкту планують запуск підприємств харчової промисловості, агропереробки, машинобудування та виробництва пакувальних матеріалів. Орієнтовний обсяг інвестицій у створення парку оцінюють у близько 185 мільйонів гривень із подальшим залученням приватного фінансування.

За даними сервісу YouControl, у 2025 році в Києві зареєстрували ТОВ «БІОІНДАСТПАРК». Його засновником є акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кайрокс». Кінцевими бенефіціарами фонду зазначені Павло Капелька та Геннадій Плигач із Юрмали (Латвія).

Разом із проєктом на Одещині уряд також включив до реєстру індустріальний парк «Меджибіж Інвест Парк» у Хмельницькій області. Загалом очікується, що реалізація двох проєктів дозволить створити близько 650 нових робочих місць.

Нині в Україні налічується вже 116 індустріальних парків. Уряд розглядає їх як один із інструментів залучення інвестицій та розвитку виробництва в межах політики «Зроблено в Україні».

Раніше повідомлялось, що після завершення будівництва нового магістрального водопроводу у Доманівській громаді на Миколаївщині планують створити індустріальний парк.