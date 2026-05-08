ЄС готується до можливих переговорів із Путіним через відсутність результатів у Трампа, — FT

Лідери країн Євросоюзу почали обговорювати можливі переговори з главою РФ Володимир Путін щодо війни в Україні, оскільки президент США Дональд Трамп поки не зміг досягти прориву в цьому питанні.

Про це пише hromadske з посиланням на Financial Times.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС має «потенціал» для переговорів із Путіним. За його словами, таку ідею підтримує і президент України Володимир Зеленський.

Антоніу Кошта розповів, що під час саміту ЄС на Кіпрі у квітні 2026 року Володимир Зеленський нібито запропонував Євросоюзу «зробити позитивний внесок у переговори».

«Я розмовляю з 27 лідерами країн Європейського Союзу, щоб знайти найкращий спосіб організуватися та визначити, що нам потрібно обговорити з Росією, коли для цього настане слушний момент», — сказав президент Євроради.

Водночас він наголосив, що ЄС не перешкоджатиме дипломатичним зусиллям Дональда Трампа. Також Кошта визнав, що Кремль поки не демонстрував готовності до контактів із представниками Євросоюзу.

За даними видання, в Офісі президента України вважають, що Києву потрібна «більша координація на європейському рівні». Один із співрозмовників FT заявив, що для завершення війни може знадобитися «лідер, який розмовлятиме з Росією від імені всіх європейців».

Втім, серед 27 країн ЄС поки немає спільної позиції щодо того, хто саме міг би представляти Євросоюз у потенційних переговорах із Володимиром Путіним.

Нещодавно помічник лідера РФ Юрій Ушаков заявив, що тристоронні переговори за участі США, України та Росії наразі є «недоцільними», доки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу.