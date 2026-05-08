Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли поле та дах будівлі

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом минулої доби, 7 травня, на Миколаївщині рятувальники ліквідували три пожежі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Коблівській громаді Миколаївського району загорілося поле площею 4 гектари. У Миколаєві вогнеборці ліквідували пожежу на одному з об’єктів міста.

Ще одну пожежу загасили у Баштанському районі — там горів дах будівлі, яка не експлуатується.

Причини займання встановлюють. Загалом до гасіння залучали 30 рятувальників і 7 одиниць техніки.

Нагадаємо, що за 6 травня на Миколаївщині двічі горіла суха трава. До цього синоптики попереджали про пожежну небезпеку.