Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли поле та дах будівлі
- Марія Хаміцевич
11:49, 08 травня, 2026
Протягом минулої доби, 7 травня, на Миколаївщині рятувальники ліквідували три пожежі.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У Коблівській громаді Миколаївського району загорілося поле площею 4 гектари. У Миколаєві вогнеборці ліквідували пожежу на одному з об’єктів міста.
Ще одну пожежу загасили у Баштанському районі — там горів дах будівлі, яка не експлуатується.
Причини займання встановлюють. Загалом до гасіння залучали 30 рятувальників і 7 одиниць техніки.
Нагадаємо, що за 6 травня на Миколаївщині двічі горіла суха трава. До цього синоптики попереджали про пожежну небезпеку.
