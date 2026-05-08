У Зоні відчуження палає понад тисячу гектарів лісу: пожежникам заважає сильний вітер та заміновані території

Пожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС Київщини

У Чорнобильській зоні рятувальники намагаються приборкати лісову пожежу, яка через сильний вітер уже охопила понад 1100 гектарів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ситуація залишається складною не лише через суху погоду, а й через мінну небезпеку, оскільки на деяких ділянках лісу фахівці ДСНС не можуть працювати через ризик підриву.

Наразі підрозділи зосереджені на тому, щоб зупинити поширення вогню на нові масиви та локалізувати осередки займання там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Спеціальна техніка та посилені загони служб працюють цілодобово, проте пориви вітру постійно створюють загрозу нових спалахів у сусідніх кварталах.

Роботи з ліквідації наслідків тривають у безперервному режимі.

