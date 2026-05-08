 Пожежа в Чорнобильській зоні 2026

Підтримай журналістику МикВісті

Приєднуйся до закритого клубу читачів та отримай подарунок до 17-річчя редакції

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    8 травня, 2026

  • 16.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Зоні відчуження палає понад тисячу гектарів лісу: пожежникам заважає сильний вітер та заміновані території

Пожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС КиївщиниПожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС Київщини

У Чорнобильській зоні рятувальники намагаються приборкати лісову пожежу, яка через сильний вітер уже охопила понад 1100 гектарів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ситуація залишається складною не лише через суху погоду, а й через мінну небезпеку, оскільки на деяких ділянках лісу фахівці ДСНС не можуть працювати через ризик підриву.

Наразі підрозділи зосереджені на тому, щоб зупинити поширення вогню на нові масиви та локалізувати осередки займання там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Спеціальна техніка та посилені загони служб працюють цілодобово, проте пориви вітру постійно створюють загрозу нових спалахів у сусідніх кварталах.

Роботи з ліквідації наслідків тривають у безперервному режимі.

Пожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС КиївщиниПожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС Київщини
Пожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС КиївщиниПожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС Київщини
Пожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС КиївщиниПожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС Київщини
Пожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС КиївщиниПожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС Київщини
Пожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС КиївщиниПожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС Київщини
Пожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС КиївщиниПожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС Київщини
Пожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС КиївщиниПожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС Київщини
Пожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС КиївщиниПожежа в Чорнобильській зоні 2026, фото ДСНС Київщини

Варто нагадати, що на Чернігівщині спалахнули масштабні лісові пожежі у п’ятикілометровій зоні біля кордону з Росією.

Останні новини про: Пожежі

На Мукачівщині масштабну лісову пожежу гасять понад 200 людей
На Миколаївщині горіла суха трава: синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Масштабна пожежа на кордоні з РФ: лісівники Чернігівщини рятують населені пункти під прикриттям РЕБ
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві відкрили виставку пам’яті художниці Серафими Сенкевич до її 85-річчя

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві розчищають колектор на Індустріальній — його не обслуговували 40 років

Аліна Квітко
новини
У драмтеатрі Миколаєва відкрилася фотовиставка херсонської артистки

Аліса Мелік-Адамян
новини
Велосипедом зі Швейцарії до України: чоловік зібрав понад $4,5 тис. на ремонт укриття у школі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини
Декларації керівництва Миколаївської облради: зарплати ₴110-150 тисяч

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Масштабна пожежа на кордоні з РФ: лісівники Чернігівщини рятують населені пункти під прикриттям РЕБ
На Миколаївщині горіла суха трава: синоптики попереджають про пожежну небезпеку
На Мукачівщині масштабну лісову пожежу гасять понад 200 людей

Удар дронів по Миколаївщині: атакували критичну та транспортну інфраструктуру

У Миколаєві обговорять прозорість бюджету та роботу міської влади: жителів запрошують до участі

Зеленський заявив, що РФ не дотримується «перемир’я»: за ніч — понад 140 обстрілів