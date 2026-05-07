Велосипедом зі Швейцарії до України: чоловік зібрав понад $4,5 тис. на ремонт укриття у школі Миколаєва

Велосипедист Фредерік Корпато, який збирав кошти на ремонт укриттів у навчальних закладах Миколаєва. Фото: Denise Jacob

Чоловік зі Швейцарії проїхав велосипедом понад тисячу кілометрів через кілька країн Європи до України, щоб зібрати кошти на ремонт укриттів у навчальних закладах Миколаєва.

Про це пишуть «МикВісті».

Велосипедист Фредерік Корпато долучився до ініціативи гуманітарної організації UA Brokers Without Borders, яка працює в Україні з 2022 року. Організація реалізує проєкти у Миколаївській області: зокрема, допомагала лікарням, надавала генератори та обігрівачі, а також облаштовує укриття в освітніх закладах.

Маршрут чоловіка пролягав через Швейцарію, Німеччину, Австрію, Польщу та Україну. Загалом він подолав понад 1000 кілометрів і прибув до Львова, долаючи в середньому близько 100 кілометрів на день. За цей час до ініціативи долучилися 39 людей, разом вдалося зібрати понад 4,6 тисячі доларів.

Ідея долучитися до збору коштів для ремонту укриттів виникла у благодійної організації у Швейцарії «Ukrainer in Bern». Одна з українок, яка там працює, запропонувала своєму чоловіку-велосипедисту поїхати в Україну.

— У нього під час поїздки виникли проблеми з коліном — сталося загострення, йому було дуже боляче. Він зупинявся у Відні, трохи лікувався, але все ж доїхав. Львів був фінішною точкою, адже там живе родина його дружини. Він стартував 7 квітня, а до Львова дістався минулої середи, — розповідає представниця гуманітарної організації UA Brokers Without Borders Олена Літвінюк.

Наразі гуманітарна організація працює у Миколаївському ліцеї №28 та дитячому садку №148. Частину коштів уже вдалося зібрати — зокрема, у садочку роботи з облаштування укриття вже тривають. Водночас для ліцею, де навчаються близько 280 учнів молодшої школи, фінансування поки недостатньо.

— 75 тисяч доларів потрібно на велике укриття для молодшої школи. У цьому ліцеї одне укриття вже відремонтувала влада, але всі учні там не вміщуються. Близько 280 дітей молодших класів змушені проходити через всю школу до іншого крила і спускатися в укриття разом зі старшою школою, тому навчання відбувається у дві зміни. До того ж зараз до них планують приєднати ще одну школу, і дітей стане ще більше, — розповідає Олена Літвінюк.

Вона додала, що для облаштування укриття наразі вдалося залучити близько 50 тисяч доларів від одного донора, частину коштів зібрали під час велопоїздки, однак ще потрібне додаткове фінансування.

Щодо дитячого садка №148, то там уже є повне фінансування, і ремонтні роботи укриття тривають. Вартість проєкту становить близько 40 тисяч доларів.

Крім цього, раніше організація вже реалізовувала подібні проєкти у Миколаєві. У 2024 році стартувала програма ремонту укриттів: зокрема, було відновлено укриття в Миколаївській офтальмологічній лікарні, яка нині є частиною обласної лікарні. Також роботи виконали у двох закладах освіти — дитячому садку «Дібровонька» біля залізничного вокзалу та Галицинівській гімназії.

Нагадаємо, у Миколаєві три дитячих садки, які під час війни перебувають у простої, пропонують ліквідувати. Там немає можливості облаштувати укриття, відповідно і вихованців там немає.

Пізніше під час сесії міської ради ухвалили рішення ліквідувати дитячий садок №138 у мікрорайоні Балабанівка Корабельного району Миколаєва. В управлінні освіти кажуть, що заклад не працює з початку повномасштабної війни, а відновити там освітній процес неможливо через занедбаний стан і відсутність укриття. «МикВісті» відвідали дитсадок та оглянули його стан.