 Миколаївці за місяць набрали понад 8 млн літрів безкоштовної питної води

  • середа

    6 травня, 2026

  • 6 травня , 2026 середа

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У квітні миколаївці набрали понад 8 млн літрів безкоштовної питної води

У квітні миколаївці набрали понад 8 млн літрів безкоштовної питної води. Архівне фото: МикВістіУ квітні миколаївці набрали понад 8 млн літрів безкоштовної питної води. Архівне фото: МикВісті

У квітня жителі Миколаєва набрали понад 8,2 мільйони літрів очищеної питної води на міських точках безкоштовної видачі.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Нині у місті працюють 79 пунктів видачі води в усіх районах. Їх обслуговують спеціалісти підприємства, які стежать за якістю та безпечністю води.

Точки видачі працюють щодня з 05:00 до 24:00. Мешканці також можуть скористатися онлайн-картою, де доступна інформація про розташування пунктів і показники якості води.

Зазначимо, що у Миколаєві жителі можуть дізнаватися актуальну інформацію про якість води на точках видачі через QR-коди на інформаційних табличках.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?».

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві горів склад: пожежу гасили 40 рятувальників
«ЕЛУ Автодоріг» у Миколаєві виконали понад 8,5 тисяч м² ямкового ремонту
15 тисяч поїздок: міська влада відзвітувала про тиждень роботи нового тролейбусу до Казарського
Реклама
Читайте також:
новини
Суд вже 10 років слухає справу мера Баштанки — цього разу не зʼявився свідок Блошко

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві планують затвердити тарифи на стоянки суден в спортшколах «Атлант» і «Олімп»

Альона Коханчук
новини
У «ЕЛУ Автодоріг» розповіли, чому дороги в Миколаєві не ремонтують вночі

Аліна Квітко
новини
«ЕЛУ Автодоріг» у Миколаєві виконали понад 8,5 тисяч м² ямкового ремонту

Даріна Мельничук
новини
«Не ховаюся ні від кого», — мер Чорноморська Гуляєв йде до ЗСУ, але посаду зберігає за собою

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

15 тисяч поїздок: міська влада відзвітувала про тиждень роботи нового тролейбусу до Казарського
«ЕЛУ Автодоріг» у Миколаєві виконали понад 8,5 тисяч м² ямкового ремонту
У Миколаєві горів склад: пожежу гасили 40 рятувальників

Сєнкевич пообіцяв, що вже у травні з кранів миколаївців «за ініціативи Президента» піде питна вода

У «ЕЛУ Автодоріг» розповіли, чому дороги в Миколаєві не ремонтують вночі

3 години тому

«Усе в сонячних батареях і газовий генератор», — нардеп Негулевський пояснив, чому обрав котедж у Козині

Головне сьогодні