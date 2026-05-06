У квітні миколаївці набрали понад 8 млн літрів безкоштовної питної води
- Світлана Іванченко
20:10, 06 травня, 2026
У квітня жителі Миколаєва набрали понад 8,2 мільйони літрів очищеної питної води на міських точках безкоштовної видачі.
Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Нині у місті працюють 79 пунктів видачі води в усіх районах. Їх обслуговують спеціалісти підприємства, які стежать за якістю та безпечністю води.
Точки видачі працюють щодня з 05:00 до 24:00. Мешканці також можуть скористатися онлайн-картою, де доступна інформація про розташування пунктів і показники якості води.
Зазначимо, що у Миколаєві жителі можуть дізнаватися актуальну інформацію про якість води на точках видачі через QR-коди на інформаційних табличках.
