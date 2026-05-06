У квітні миколаївці набрали понад 8 млн літрів безкоштовної питної води.

У квітня жителі Миколаєва набрали понад 8,2 мільйони літрів очищеної питної води на міських точках безкоштовної видачі.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Нині у місті працюють 79 пунктів видачі води в усіх районах. Їх обслуговують спеціалісти підприємства, які стежать за якістю та безпечністю води.

Точки видачі працюють щодня з 05:00 до 24:00. Мешканці також можуть скористатися онлайн-картою, де доступна інформація про розташування пунктів і показники якості води.

Зазначимо, що у Миколаєві жителі можуть дізнаватися актуальну інформацію про якість води на точках видачі через QR-коди на інформаційних табличках.

