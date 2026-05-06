У Миколаєві планують затвердити тарифи на стоянки суден в спортшколах «Атлант» і «Олімп»

Комплексна ДЮСШ «Атлант». Фото ДЮСШ

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради розгляне проєкт рішення про встановлення тарифів на платні послуги, які надають комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи «Атлант» та «Олімп».

Відповідний проєкт рішення оприлюднено на сайті Миколаївської міської ради.

Йдеться про послугу з надання в тимчасове користування площ для зберігання обладнання, майна та інших цінностей, що належать юридичним або фізичним особам.

Згідно з проєктом рішення, пропонується встановити такі тарифи:

КДЮСШ «Атлант» — 49,69 гривні за 1 квадратний метр на місяць

КДЮСШ «Олімп» — 32,63 гривні за 1 квадратний метр на місяць

Розрахунок вартості послуг базується на витратах закладів, зокрема оплаті праці працівників, нарахуваннях на заробітну плату, комунальних витратах (електроенергія, водопостачання, вивезення сміття), поточних та матеріальних витратах, а також витратах на охорону праці.

Розрахунок тарифу платної послуги в спортшколі «Атлант»

Розрахунок тарифу платної послуги в спортшколі «Олімп»

Загальні річні витрати, враховані при формуванні тарифів, становлять понад 2 мільйони гривень для кожного закладу, при цьому враховано площі, що використовуються для зберігання майна: 3 500 квадратних метрів у «Атланті» та 5 150 квадратних метрів в «Олімпі».

Проєкт рішення розглянуть на найближчому засіданні виконавчого комітету.

Нагадаємо, що у лютому у Миколаїв повернулися до розгляду питання поділу територій спортивних шкіл «Атлант» та «Олімп», де частину землі хочуть відвести під стоянку приватних яхт.

Як відомо, місто володіє двома комплексами причальних споруд колишніх яхтклубів заводу імені 61-го комунара та заводу «Океан», що придатні для експлуатації маломірного флоту.

17 березня відбулося спільне засідання одразу трьох постійних комісій міської ради: з питань житлово-комунального господарства, прав людини та законності, а також охорони здоров’я, освіти, культури і спорту. Крім того, участь у засіданні взяли представники управління спорту, юридичного департаменту та директори спортивних шкіл.

Перевірки та поділ територій шкіл «Атлант» і «Олімп»