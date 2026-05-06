У Миколаєві планують затвердити тарифи на стоянки суден в спортшколах «Атлант» і «Олімп»
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Альона Коханчук
-
•
-
17:00, 06 травня, 2026
-
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради розгляне проєкт рішення про встановлення тарифів на платні послуги, які надають комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи «Атлант» та «Олімп».
Відповідний проєкт рішення оприлюднено на сайті Миколаївської міської ради.
Йдеться про послугу з надання в тимчасове користування площ для зберігання обладнання, майна та інших цінностей, що належать юридичним або фізичним особам.
Згідно з проєктом рішення, пропонується встановити такі тарифи:
- КДЮСШ «Атлант» — 49,69 гривні за 1 квадратний метр на місяць
- КДЮСШ «Олімп» — 32,63 гривні за 1 квадратний метр на місяць
Розрахунок вартості послуг базується на витратах закладів, зокрема оплаті праці працівників, нарахуваннях на заробітну плату, комунальних витратах (електроенергія, водопостачання, вивезення сміття), поточних та матеріальних витратах, а також витратах на охорону праці.
Загальні річні витрати, враховані при формуванні тарифів, становлять понад 2 мільйони гривень для кожного закладу, при цьому враховано площі, що використовуються для зберігання майна: 3 500 квадратних метрів у «Атланті» та 5 150 квадратних метрів в «Олімпі».
Проєкт рішення розглянуть на найближчому засіданні виконавчого комітету.
Нагадаємо, що у лютому у Миколаїв повернулися до розгляду питання поділу територій спортивних шкіл «Атлант» та «Олімп», де частину землі хочуть відвести під стоянку приватних яхт.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Як відомо, місто володіє двома комплексами причальних споруд колишніх яхтклубів заводу імені 61-го комунара та заводу «Океан», що придатні для експлуатації маломірного флоту.
17 березня відбулося спільне засідання одразу трьох постійних комісій міської ради: з питань житлово-комунального господарства, прав людини та законності, а також охорони здоров’я, освіти, культури і спорту. Крім того, участь у засіданні взяли представники управління спорту, юридичного департаменту та директори спортивних шкіл.
Перевірки та поділ територій шкіл «Атлант» і «Олімп»
Нагадаємо, що у Миколаєві повернулися до питання поділу територій спортивних шкіл «Атлант» та «Олімп», частину землі яких планують відвести під стоянку приватних яхт. У 2022 році вступив в дію закон про внутрішній водний транспорт, який чітко розділив поняття баз-стоянок та баз-стоянок для малих суден.
У 2024 році місту рекомендували привести обидва комплекси у відповідність до законодавства та створили робочу групу за участю влади, спортсменів і керівництва шкіл. Перша аналізувала роботу школи «Атлант», яка користується територією колишнього яхтклубу заводу імені 61-го Комунара. Друга перевіряє діяльність школи «Олімп» у Корабельному районі — її робота ще триває.
Під час перевірок виявили проблеми з гідротехнічними спорудами, управлінням комунальним майном, прозорістю тарифів та збору коштів за розміщення суден. Тоді голова експертно-громадської ради Артем Ващиленко зазначав, що дитячі школи взагалі не мали права займатися паркуванням суден, а кошти збирали непрозоро.
Міський голова та депутати наголосили: основне завдання шкіл — тренування дітей. Господарська діяльність має бути відокремлена та відповідати законодавству. На комісії домовилися повернутися до розгляду питання розширеним складом із залученням інших комісій, керівництва шкіл, профільного управління та заступника міського голови.
Якщо рішення сесії буде прийняте, території шкіл «Атлант» і «Олімп» розмежують: школи займатимуться тренерською діяльністю, а комунальне підприємство «Таймсет» відповідатиме за обслуговування причалів та стягування плати за розміщення та зберігання суден.
Згодом стало відомо, що у Миколаєві цього сезону може не відкритися частина баз стоянки малих та спортивних суден, через що судна можуть не вийти на воду.
Під час апаратної наради міського голови, 2 березня, представник Експертно-громадської ради міськвиконкому Валерій Вєтров заявив, що до початку сезону залишилось близько двох місяців, після чого державні інспектори перевірятимуть бази спортивних шкіл. Якщо документи або умови роботи не відповідатимуть вимогам законодавства, їх можуть не відкрити.
Читайте також статтю «МикВісті»: «Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг».
Останні новини про: Місцева політика
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.