 Спалах кишкової інфекції в розважальному закладі Миколаєва: 6 випадків серед дітей

    6 травня, 2026

  6 травня , 2026 середа

Спалах кишкової інфекції у Миколаєві: п'ятеро дітей опинилися у лікарні

У Миколаєві зафіксували спалах кишкової інфекції серед дітей. Ілюстративне фото dytyna.media

Після відвідування розважального закладу у Миколаєві зафіксували 6 випадків кишкової інфекції серед дітей. П'ятеро з них госпіталізовані.

Про це повідомили у ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на запит «МикВісті».

5 травня в інформації центру контролю та профілактики хвороб повідомили про спалах кишкової інфекції в одному із розважальних закладів: 4 травня було зареєстровано 5 випадків.

В уточненні на запит «МикВісті» зазначили, що зареєстровано 6 випадків захворювання серед дітей до 17 років. Батьки однієї дитини відмовилися від госпіталізації та лікують амбулаторно.

«П'ятеро дітей госпіталізовано до Миколаївської обласної дитячої лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт, важкий перебіг». Наразі їхній стан стабілізувався та має позитивну динаміку», — зазначили у центрі контролю та профілактики хвороб.

Фахівці центру спільно з Держпродспоживслужбою проводять епідеміологічне розслідування: зробили змиви з устаткування закладу на бактерії кишкової групи та патогенні ентеробактерії, перевіряють воду та працівників. Також провели дезінфекцію.

Разом з тим, назву закладу не повідомили, оскільки не доведено, що джерелом інфекції став саме він.

Відповідь на запит МикВісті про спалах кишкової інфекції у розважальному закладі
За інформацією «МикВісті», захворіли відвідувачі Funprostir. На сторінці закладу в Instagram повідомили, що заклад тимчасово закритий. Там провели дезінфекцію та чекають результати аналізів.

Нагадаємо, у березні що до лікарні потрапили 7 дітей з гострою кишковою інфекцією. За попередньою інформацією прокуратури, вони їли курячі нагетси, піцу та бургери у розважальному центрі. Правоохоронці проводили розслідування.

Happy Land за своєю ініціативою закрив заклад до 22 березня. Там була проведена дезінфекція. Розважальний центр відновив роботу з 26 березня. Стали відомі попередні результати розслідування.

У квітні у Вознесенську до лікарні звернулися батьки 11 дітей, які ходять до дитсадку. У них виявили гастроентереколіт. Поліція розпочала розслідування.

У мерії Вознесенська заявили, що стабілізували ситуацію із захворюванням дітей на гостру кишкову інфекцію. Усіх маленьких пацієнтів станом на 28 квітня вже виписали з лікарні у задовільному стані.

Реклама
