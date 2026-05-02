 У Вінниці викрили керівника реабілітаційного центру: слідство говорить про насильство над неповнолітніми

  • субота

    2 травня, 2026

  • 12.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 травня , 2026 субота

  • Миколаїв • 12.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Вінниці затримали засновника християнського центру: підозрюють у насильстві над дітьми віком від 8 років

У Вінниці затримали засновника християнського реабілітаційного центру, якого підозрюють у сексуальному насильстві над неповнолітніми вихованками.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, заклад відкрили у 2006 році для допомоги дітям у складних життєвих обставинах. Водночас правоохоронці вважають, що засновник центру використовував його для вчинення злочинів.

Слідчі встановили, що чоловік обирав жертв серед дівчат із груп вихованців, які регулярно збиралися у центрі. У кожній такій групі було від 25 до 50 дітей. Користуючись довірою як вихователь, він залишався з дітьми наодинці та вчиняв насильницькі дії.

Насильство над дітьми протягом 15 років: у Вінниці затримано засновника християнського реабілітаційного центру. Фото: прокуратура України

Також, за інформацією правоохоронців, насильство відбувалося під час виїздів на відпочинок на природі. Щоб діти не розповідали про пережите, підозрюваний залякував їх покараннями.

Правоохоронці зазначають, що злочини могли тривати протягом 15 років — з моменту відкриття центру. Лише у 2021 році мати 13-річної вихованки дізналася про насильство над донькою і звернулася до правоохоронців. Розслідування тривало пʼять років. За цей час слідчі опитали десятки свідків і колишніх вихованців центру.

Наразі встановлено щонайменше 10 потерпілих дівчат, яким на момент злочинів було від 8 до 14 років. Проте правоохоронці не виключають, що кількість жертв може бути більшою.

Підозрюваному інкримінують сексуальне насильство та розбещення малолітніх і неповнолітніх. Його взяли під варту без права застави.

Нагадаємо, що у 2025 році в Миколаївській області з сімей вилучили 70 дітей через загрозу їхньому життю та здоров’ю.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

