Миколаївщина генерує у 10 разів більше електроенергії, ніж споживає — Кім

Миколаївщина віддає в енергосистему України у 10 разів більше, ніж споживає. Фото: архів МикВісті

У Миколаївській області наразі генерується близько 4 ГВт електроенергії, тоді як власне споживання регіону становить орієнтовно 300 МВт. Таким чином область передає в енергосистему України приблизно в 10 разів більше, ніж використовує.

Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, основна частина генерації — це атомна енергетика (приблизно 3 ГВт), а також сонячні та вітрові електростанції. Окремо він зазначив, що в області працює близько 3400 генераторів потужністю від 1 до 1,5 МВт, частина з них перебуває в резерві.

Реклама

Віталій Кім також повідомив про розвиток відновлюваної енергетики в регіоні. Зокрема, компанія ДТЕК під час повномасштабної війни збудувала в області вітрові електростанції загальною потужністю 189 МВт і продовжує розширення проєктів. У перспективі їх сумарна потужність має зрости до 500 МВт.

— В нас 3400 потужних генераторів, по 1,2, 1,5 МВт, 1 МВт. В нас воно є і в резерві. У нас компанія ДТЕК вже під час війни побудувала вітрові станції на 189 МВт, а добудовує ще до 500 МВт. В цілому ми генеруємо 4ГВт потужності, три з них – це атомна станція, плюс сонячна і вітрова енергія. А використовуємо біля 300 МВт, тобто ми віддаємо Україні в 10 разів більше, ніж використовуємо, – сказав Віталій Кім.

Окремо він підкреслив, що в області вже працює понад 90 котелень, а минулого року держава профінансувала ще 18 великих об’єктів. Це, на його думку, дозволяє регіону краще підготуватися до опалювального сезону навіть в умовах ризиків для інфраструктури.

— У нас 58% області не використовує газ для опалення, централізоване опалення є лише в місті Миколаєві і Південноукраїнську. Але там АЕС, місто маленьке - 40 тисяч населення, там не буде проблеми. ТЕЦ, яка в нас є, задублювали, поставивши розгалужену мережу блочно-модульних котлів. Загалом ця історія почалася давно, у нас побудовано більше 90 котелень, минулого року держава профінансувала ще 18 додаткових великих. Це не те, що ми дуже розумні — нас змусили диверсифікувати всі системи. Коли прилетіло в ТЕЦ, і два дні були без опалення 100 тисяч людей, то всі одразу зрозуміли, що треба щось робити і за минулий рік зробили. Тому за опалювальний сезон я більш-менш спокійний через те, що ми стартанули на два роки раніше. Відповідно, будемо більш захищені, скажемо, наступного сезону, – сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що останніми днями росіяни обстрілюють Миколаїв та область, зокрема атакують енергетичні об’єкти. Через це в різних районах міста та області фіксують перебої з електропостачанням.

За словами голови Миколаївської ОВА та мера Миколаєва, енергетики працюють у посиленому режимі для відновлення живлення.