 300 МВт споживання проти 4 ГВт генерації: енергобаланс Миколаївщини

Миколаївщина генерує у 10 разів більше електроенергії, ніж споживає — Кім

Миколаївщина віддає в енергосистему України у 10 разів більше, ніж споживає.

У Миколаївській області наразі генерується близько 4 ГВт електроенергії, тоді як власне споживання регіону становить орієнтовно 300 МВт. Таким чином область передає в енергосистему України приблизно в 10 разів більше, ніж використовує.

Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, основна частина генерації — це атомна енергетика (приблизно 3 ГВт), а також сонячні та вітрові електростанції. Окремо він зазначив, що в області працює близько 3400 генераторів потужністю від 1 до 1,5 МВт, частина з них перебуває в резерві.

Віталій Кім також повідомив про розвиток відновлюваної енергетики в регіоні. Зокрема, компанія ДТЕК під час повномасштабної війни збудувала в області вітрові електростанції загальною потужністю 189 МВт і продовжує розширення проєктів. У перспективі їх сумарна потужність має зрости до 500 МВт.

— В нас 3400 потужних генераторів, по 1,2, 1,5 МВт, 1 МВт. В нас воно є і в резерві. У нас компанія ДТЕК вже під час війни побудувала вітрові станції на 189 МВт, а добудовує ще до 500 МВт. В цілому ми генеруємо 4ГВт потужності, три з них – це атомна станція, плюс сонячна і вітрова енергія. А використовуємо біля 300 МВт, тобто ми віддаємо Україні в 10 разів більше, ніж використовуємо, – сказав Віталій Кім.

Окремо він підкреслив, що в області вже працює понад 90 котелень, а минулого року держава профінансувала ще 18 великих об’єктів. Це, на його думку, дозволяє регіону краще підготуватися до опалювального сезону навіть в умовах ризиків для інфраструктури.

— У нас 58% області не використовує газ для опалення, централізоване опалення є лише в місті Миколаєві і Південноукраїнську. Але там АЕС, місто маленьке - 40 тисяч населення, там не буде проблеми. ТЕЦ, яка в нас є, задублювали, поставивши розгалужену мережу блочно-модульних котлів. Загалом ця історія почалася давно, у нас побудовано більше 90 котелень, минулого року держава профінансувала ще 18 додаткових великих. Це не те, що ми дуже розумні — нас змусили диверсифікувати всі системи. Коли прилетіло в ТЕЦ, і два дні були без опалення 100 тисяч людей, то всі одразу зрозуміли, що треба щось робити і за минулий рік зробили. Тому за опалювальний сезон я більш-менш спокійний через те, що ми стартанули на два роки раніше. Відповідно, будемо більш захищені, скажемо, наступного сезону, – сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що останніми днями росіяни обстрілюють Миколаїв та область, зокрема атакують енергетичні об’єкти. Через це в різних районах міста та області фіксують перебої з електропостачанням.

За словами голови Миколаївської ОВА та мера Миколаєва, енергетики працюють у посиленому режимі для відновлення живлення.

Останні новини про: Відключення електроенергії

На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім
У семи областях України є відключення світла через обстріли
На Миколаївщині частина споживачів залишилась без світла через російську атаку
Читайте також:
новини
Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою: «Щоб усіх було чутно»

Аліна Квітко
новини
«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Кожен водій ризикує потрапити у халепу: у Єланецькій громаді частково обсипався міст

Юлія Лук’яненко
новини
Як виглядає дитсадок, який ліквідувала міськрада через занедбаність та відсутність укриття? Показуємо

Даріна Мельничук
новини
Сєнкевич доповів, що комунальники допомагали долати пиління шламу на МГЗ

Аліна Квітко
Останні новини про: Відключення електроенергії

На Миколаївщині частина споживачів залишилась без світла через російську атаку
У семи областях України є відключення світла через обстріли
На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

Герсак заявив, що його арештом відвертають увагу від «плівок Міндіча»

Бюджет, скандали та підозри чиновникам: коментар мера Миколаєва Сєнкевича

4 години тому

Головне сьогодні