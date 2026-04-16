 На Миколаївщині після атаки «Шахедами» відновили світло для 90% споживачів

На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

На Миколаївщині після атаки «Шахедами» відновили світло для 90% споживачів. Фото: ДТЕК

Після ранкової атаки російських дронів на енергетичну інфраструктуру Миколаївської області електропостачання повернули для 90% споживачів. Повністю заживити абонентів планують протягом однієї-двох годин.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Як відомо, вранці 16 квітня російські війська атакували енергетику Миколаївської області, внаслідок чого без світла залишилися Миколаїв та населені пункти Миколаївського і Баштанського районів.

— Щодо ранкової ситуації, то було зафіксовано кілька заходів ворожих «шахедів» на Миколаїв та Миколаївську область. Один із них досяг цілі та вразив об’єкт критичної інфраструктури. Однак наразі енергетики вже відновили електропостачання для 90% споживачів, і, сподіваюся, найближчим часом усіх абонентів повністю заживлять. Тобто ситуація контрольована, нічого критичного не сталося. У Миколаївській області без світла тимчасово залишалися близько 300 тисяч абонентів, зокрема й у Херсоні. Наразі 90% споживачів уже з електроенергією, — сказав Віталій Кім.

За його словами, 100% електропостачання планують відновити протягом однієї-двох годин.

Нагадаємо, вранці, 16 квітня, росіяни вдарили по Миколаївській області дронами та ракетами.

У Новому Бузі Баштанського району постраждала родина: 36-річний чоловік, 35-річна жінка та їхній 8-річний син. У дитини була гостра реакція на стрес. Усіх трьох забрали до лікарні, на ранок їхній стан нормальний. У місті також пошкоджені вісім приватних будинків.

У Первомайському районі через падіння уламків пошкоджено приватний будинок, гараж і лінію електропередач. Три населені пункти залишилися без світла, але вже до 00:40 електропостачання відновили.

У Миколаївському районі росіяни атакували FPV-дроном і обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено два будинки, господарську споруду та гараж. Також у Галицинівській громаді дроном «Молнія», вдарили по об’єкту промислової інфраструктури. Люди не постраждали.

Якими будуть графіки відключень світла на Миколаївщині у суботу 11 квітня
Частина споживачів у двох областях тимчасово залишається без світла
У Миколаєві запрацювали Пункти незламності: адреси
