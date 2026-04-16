Через обстріл Миколаївщини постраждала родина: пошкоджені будинки та електромережі

Наслідки російського удару по Миколаївщині. Архівне фото: МикВісті, для ілюстрації

Росіяни вдарили по Миколаївській області дронами та ракетами, є постраждалі й пошкоджені будинки.

Про це 16 квітня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Новому Бузі Баштанського району постраждала родина: 36-річний чоловік, 35-річна жінка та їхній 8-річний син. У дитини була гостра реакція на стрес. Усіх трьох забрали до лікарні, на ранок їхній стан нормальний. У місті також пошкоджені вісім приватних будинків.

У Первомайському районі через падіння уламків пошкоджено приватний будинок, гараж і лінію електропередач. Три населені пункти залишилися без світла, але вже до 00:40 електропостачання відновили.

У Миколаївському районі росіяни атакували FPV-дроном і обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено два будинки, господарську споруду та гараж.

Також у Галицинівській громаді дроном «Молнія», вдарили по об’єкту промислової інфраструктури. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни вдарили по селу Лупареве у передмісті Миколаєва. Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено автомобіль. У селі Дмитрівка постраждав приватний будинок, а в селі Лупареве — приватний та дачний будинки.