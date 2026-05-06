 Через атаки дронів у Херсоні змінюють роботу громадського транспорту

У Херсоні змінюють роботу громадського транспорту через атаки дронів: що відомо

Наслідки атак по маршрутці у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін

У Херсоні посилюють заходи безпеки у громадському транспорті через зростання атак російських безпілотників. В місті планують змінити маршрути та організацію перевезень.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, лише за останні десять днів через удари БпЛА пошкоджені вісім одиниць пасажирського транспорту.

Наразі у Херсоні тимчасово призупинено рух тролейбусів. Таке рішення ухвалили через підвищену інтенсивність атак у районі депо.

— Нині у місті призупинено рух тролейбусів. Це вимушений крок через підвищену інтенсивність атак у районі депо. Окупанти неодноразово били і по підприємству, і по самому транспорту. Тож тут ключове – безпека херсонців і працівників. Працюємо над рішеннями, — зазначив керівник ОВА.

Крім того, у місті планують оптимізувати маршрутну мережу: скоригують схеми руху та розклади з урахуванням безпекової ситуації. Для напрямків із підвищеною загрозою запровадять окремі графіки.

На найбільш небезпечних ділянках скоротять кількість зупинок, водночас кожну з них планують обладнати мобільними укриттями. Водіїв забезпечать засобами виявлення безпілотників і пристроями для моніторингу дронової загрози.

Також маршрути громадського транспорту мають додатково захистити антидроновими сітками.

Раніше російські військові атакували безпілотником маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

