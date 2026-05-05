Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини

Клас в одній з миколаївських шкіл.

На Миколаївщині вже третій рік поспіль скорочується кількість шкіл, учнів і вчителів. Попри те, що більшість навчальних закладів працюють у селах, основна частина дітей навчається у містах.

Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».

За останні три навчальні роки мережа закладів загальної середньої освіти помітно зменшилась. Якщо у 2023/24 навчальному році в області працювала 431 школа, то вже у 2024/25 їх стало 416, а на початок 2025/26 року — лише 393.

Разом зі скороченням кількості шкіл зменшується і число учнів. У 2023/24 навчальному році навчалося 107,4 тисячі дітей, наступного року — 101 тисяча, а нині — 95 тисяч школярів. Пропорційно скорочується і педагогічний склад: кількість вчителів за цей період зменшилася з 10,2 до 9,4 тисячі.

Кількість шкіл на Миколаївщині. Інфографіка: Управління статистики в Миколаївській області

Цікаво, що більшість шкіл області розташовані саме у сільській місцевості — майже 70%. Водночас у містах, де працює лише третина закладів освіти, навчається майже 62% усіх учнів, а в селах — 38%. Педагоги розподілені майже порівну: 47,9% працюють у містах та 52,1% у селах.

За гендерним розподілом серед школярів не спостерігається суттєвої різниці: хлопці становлять трохи більше половини учнів — 50,7%, дівчата — 49,3%. Дані наведені без урахування спеціальних шкіл та спеціальних класів.

Раніше повідомлялось, що у Миколаїв у порівнянні з довоєнними роками на 25% скоротилася кількість школярів. Нині в закладах загальної середньої освіти міста навчається трохи більше 34,5 тисяч дітей.

