 Хто заробляє понад ₴66 тисяч і кому не платять: березневі зарплати на Миколаївщині

  • вівторок

    5 травня, 2026

  • 21.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 травня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 21.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рекордні зарплати й мільйонні борги: хто на Миколаївщині отримує найбільше і де не платять

Центр Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВістіЦентр Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

Середня заробітна плата на Миколаївщині у березні зросла майже до 28 тисяч гривень і вивела область до п’ятірки регіонів України з найвищими доходами. Найбільше заробляють працівники енергетичної галузі, водночас підприємства заборгували людям уже 46 мільйонів гривень зарплати.

Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».

У березні цього року середня зарплата в області становила 27,8 тисяч гривень, що на 12,6% більше, ніж у лютому. За цим показником Миколаївщина посіла п’яте місце серед регіонів України.

Водночас станом на 1 квітня загальна заборгованість із виплати заробітної плати в області сягнула 46 мільйонів гривень. Порівняно з попереднім місяцем борг зріс на 6%. Частка Миколаївщини у загальноукраїнській сумі зарплатних боргів становить 1,3%.

Якою була заробітна плата у березні 2026 року. Інфографіка: Управління статистики у Миколаївській областіЯкою була заробітна плата у березні 2026 року. Інфографіка: Управління статистики у Миколаївській області

Хто заробляє найбільше

Найвищі зарплати зафіксовані у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — у середньому 66,2 тисячі гривень.

Найнижчі доходи отримують працівники добувної промисловості та розроблення кар’єрів — майже 11,7 тисяч гривень.

Хто найбільше заборгував зарплати

Основна частина заборгованості припадає на промислові та виробничі галузі:

  • 47,6% — переробна промисловість;
  • 42,1% — сільське, лісове та рибне господарство;
  • 9,6% — водопостачання, каналізація та поводження з відходами;
  • 0,7% — інші види діяльності.

Нагадаємо, що з початку цього року жителі Миколаївщини у середньому заробляли понад 24–25 тисяч гривень на місяць.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині BMW врізався у вантажівку: водій легковика загинув
Бізнесу Миколаївщини повернули майже ₴360 млн ПДВ
Спорт без меж: у Миколаєві розвивають настільний теніс і легку атлетику для дітей з інвалідністю
Реклама
Читайте також:
новини
В Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн

Альона Коханчук
новини
«Я відмовляюсь», — начальниця управління спорту не пояснила суду, як у спортшколи Миколаєва працевлаштували її свекра, свекруху і няню

Аліса Мелік-Адамян
новини
Сєнкевич підтримав нового директора водоканалу на тлі його конфлікту з працівниками

Аліна Квітко
новини
«Політичне питання», — Сєнкевич про можливість виділення з держбюджету грошей для Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві пройшли перші в цьому році змагання серед яхтсменів

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Спорт без меж: у Миколаєві розвивають настільний теніс і легку атлетику для дітей з інвалідністю
Бізнесу Миколаївщини повернули майже ₴360 млн ПДВ
На Миколаївщині BMW врізався у вантажівку: водій легковика загинув

Сєнкевич підтримав нового директора водоканалу на тлі його конфлікту з працівниками

Директор Миколаївської ТЕЦ заробляє близько ₴157 тисяч на місяць, — декларація

2 години тому

У Херсоні беруть плату за заїзд під антидронові сітки: в ОВА пояснили, за що автовокзал стягує ₴10

Головне сьогодні