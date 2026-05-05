Рекордні зарплати й мільйонні борги: хто на Миколаївщині отримує найбільше і де не платять
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:02, 05 травня, 2026
-
Середня заробітна плата на Миколаївщині у березні зросла майже до 28 тисяч гривень і вивела область до п’ятірки регіонів України з найвищими доходами. Найбільше заробляють працівники енергетичної галузі, водночас підприємства заборгували людям уже 46 мільйонів гривень зарплати.
Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».
У березні цього року середня зарплата в області становила 27,8 тисяч гривень, що на 12,6% більше, ніж у лютому. За цим показником Миколаївщина посіла п’яте місце серед регіонів України.
Водночас станом на 1 квітня загальна заборгованість із виплати заробітної плати в області сягнула 46 мільйонів гривень. Порівняно з попереднім місяцем борг зріс на 6%. Частка Миколаївщини у загальноукраїнській сумі зарплатних боргів становить 1,3%.
Хто заробляє найбільше
Найвищі зарплати зафіксовані у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — у середньому 66,2 тисячі гривень.
Найнижчі доходи отримують працівники добувної промисловості та розроблення кар’єрів — майже 11,7 тисяч гривень.
Хто найбільше заборгував зарплати
Основна частина заборгованості припадає на промислові та виробничі галузі:
- 47,6% — переробна промисловість;
- 42,1% — сільське, лісове та рибне господарство;
- 9,6% — водопостачання, каналізація та поводження з відходами;
- 0,7% — інші види діяльності.
Нагадаємо, що з початку цього року жителі Миколаївщини у середньому заробляли понад 24–25 тисяч гривень на місяць.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.