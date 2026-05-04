На Миколаївщині BMW врізався у вантажівку: водій легковика загинув

ДТП на Миколаївщині 3 травня. Фото: ДСНС

У Миколаївській області рятувальники дістали тіло чоловіка, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Аварія сталася напередодні ввечері в селі Возсіятське Єланецької громади Вознесенського району, повідомили у ДСНС Миколаївщини.

Там зіткнулися легковий автомобіль BMW 335i та вантажівка Mercedes Atego. Унаслідок удару водій легковика загинув на місці.

Його тіло з понівеченого авто деблокували рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента. Водій вантажівки зазнав травм, однак від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві два комунальні автобуси вʼїхали один в одний. Коли водій переднього транспортного засобу почав рух за графіком, він помилково увімкнув задню передачу замість руху вперед.