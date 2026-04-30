 У Миколаєві два комунальні автобуси пастрансу вʼїхали один в одний

  • четвер

    30 квітня, 2026

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві зіштовхнулись два комунальних автобуси: на «Миколаївпастрансі» проводять службове розслідування

У Миколаєві зіткнулися два автобуси біля кораблебудівного університету. Фото МикВісті надала пресслужба комунального підприємства

У Миколаєві на кінцевій зупинці 91-го маршруту біля Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова два комунальні автобуси вʼїхали один в одний.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомила прессекретарка КП «Миколаївпастранс» Катерина Стоколяс.

Інцидент стався 28 квітня. За її словами, обидва автобуси марки МАЗ перебували на зупинці один за одним. Коли водій переднього транспортного засобу почав рух за графіком, він помилково увімкнув задню передачу замість руху вперед.

— У МАЗі передачі перемикаються клавішами на торпеді, а самі клавіші розташовані дуже близько одна від одної. Спрацював людський фактор, водій замість клавіші драйв, натиснув клавішу заднього ходу. В результаті один автобус здійснив рух назад, та зачепив автобус що розташовувався позаду, — пояснила Катерина Стоколяс.

У результаті зіткнення було пошкоджено лобове скло одного з автобусів. Інших пошкоджень транспорт не зазнав.

На місце події викликали патрульну поліцію, яка зафіксувала обставини ДТП та склала відповідні матеріали.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, додала Катерина Стоколяс. Наразі триває службове розслідування, за результатами на КП ухвалять відповідні рішення.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

