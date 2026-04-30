«Можна розпускати міськраду?», — Кім незадоволений відвідуваністю сесій депутатами Миколаєва

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації та депутат міськради Віталій Кім під час сесії. Фото: МикВісті

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації та депутат міськради Віталій Кім розкритикував відвідуваність депутатів на сесії та проблеми з нестачею голосів для ухвалення рішень.

Про це він заявив сьогодні, 30 квітня, під час засідання сесії, пишуть «МикВісті».

Зокрема, про це йшла мову під час голосування за зміну структури виконавчих органів, яку перезапускали кілька разів через нестачу голосів. Голосування відбулось на межі — мінімальною необхідною кількістю голосів для прийняття, а саме 28.

Віталій Кім наголосив, питання затвердження структури виконавчих органів є необхідним для подальшої роботи міської ради, тому закликав депутатів не затягувати процес та підтримати проєкт рішення.

— Я теж прошу підтримати і проголосувати, тому що, як я розумію, частина депутатів не хоче голосувати, є й ті, хто саботує. Але це технічне питання для розблокування роботи міської ради. Прошу відкласти політичні чи особисті амбіції та підтримати цю структуру. Давайте закриємо це питання, щоб міськрада могла працювати, — зазначив Віталій Кім. — Ми можемо в подальшому вносити зміни, додавати чи коригувати окремі підрозділи. Це не остаточне рішення, — відповів Олександр Сєнкевич.

Пізніше Віталій Кім зазначив, що мінімальна кількість голосів ставить під сумнів ефективність роботи міськради.

— Якщо в нас 29 депутатів у залі, а для рішення потрібно 28 голосів, то ще двоє не прийдуть — і що тоді? Можна розпускати міськраду? Це не робота, коли один голос фактично вирішує все в місті, — сказав він. — Давно пора (розпустити міськраду, — прим.), ще в 2022 році, — вигукнула депутатка міськради Олена Кісельова у відповідь.

Зазначимо, що Миколаївська міська рада з четвертої спроби проголосувала за затвердження змін до структури виконавчих органів. Раніше депутати не підтримали рішення вже тричі.

Нагадаємо, у лютому депутати Миколаївської міської ради повторно не змогли ухвалити рішення про затвердження нової структури виконавчих органів. Проєкт передбачав введення окремого органу, відповідального за охорону культурної спадщини.

У мерії березні юристи попередили про загрозу колапсу структури мерії Миколаєва через частину неприйнятих рішень, необхідних для остаточного оновлення структури.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.